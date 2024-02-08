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Единственным кандидатом на должность президента КФС стал Камчыбек Ташиев

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Камчыбек Ташиев стал единственным кандидатом на должность президента Кыргызского футбольного союза, сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, накануне избирательный комитет союза рассмотрел и утвердил предварительный список зарегистрированных кандидатов на выборные должности президента, первого вице-президента, вице-президента и членов исполнительного комитета КФС.

Заявки по кандидатурам принимались до 5-го февраля включительно. От одного члена КФС на каждую вакантную выборную должность может быть выдвинуто не более одного кандидата.

На выборную должность президента КФС был предложен только один кандидат - Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. Кандидатура была выдвинута футбольным клубом "Талант".

На выборные должности первого вице-президента, вице-президента и членов исполнительного комитета КФС были выдвинуты следующие лица. (https://kfu.kg/alldocuments)

19 февраля в конференц-зале отеля Novotel пройдет Внеочередной конгресс КФС 2024, на котором состоятся выборы нового состава руководства КФС.

Источник: kabar.kg


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URL: https://www.vb.kg/435233
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
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