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Кыргызстан и Малайзия намерены сотрудничать в сфере халал-индустрии

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В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики 8 февраля 2024 года состоялась двусторонняя встреча с участием заместителя министра ИскендераАсылкулова и заместителя генерального секретаря по двусторонним вопросам Министерства иностранных дел Малайзии господина Дато Ахмад Розиан Абд Гани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

На встрече также приняли участие представители отдела Южной и Центральной Азии, Департамента двусторонних отношений Малайзии, Посол Малайзии в Республике Узбекистан (аккредитован в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан), Комиссар по торговле Корпорации развития внешней торговли Малайзии (MATRADE) и представители ГП "Центр по развитию халал индустрии" при Министерстве экономики и коммерции КР.

Были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном в Малайзией в сфере халал –индустрии.

Малазийская сторона выразила заинтересованность в развитии перспектив по обмену опытом сертификации и маркировки халал- товаров, развития халал туризма и привлечения инвестиций.


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URL: https://www.vb.kg/435244
Теги:
Малайзия, халал, Кыргызстан
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