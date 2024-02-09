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Как кыргызстанцам проверить статус готовности паспорта, не выходя из дома?

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- Назгуль Абдыразакова
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Граждане, подавшие документы на получение паспорта могут проверить статус готовности паспорта несколькими способами. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, один из наиболее удобных – проверка онлайн через Государственный портал электронных услуг. Для этого необходимо ввести ПИН гражданина и нажать на кнопку "Проверить". Также на портале можно проверить статус паспорта гражданина на действительность. Для этого необходимо ввести ПИН, Серию, № паспорта, Фамилию, Имя и нажать на кнопку "Проверить". Услуги являются моментальными и доступны для неавторизованных пользователей.

Помимо этого, узнать о готовности паспорта можно позвонив в call-центр МЦР по номеру 119 (звонок бесплатный).

Отметим, что срок изготовления e-ID паспорта в обычном порядке составляет 12 рабочих дней, общегражданского паспорта в обычном порядке - 18 рабочих дней. Сроки изготовления в срочном порядке: 8, 4, 2 рабочих дня и 3 часа. По готовности паспорта, гражданину придет смс-уведомление, важно указать в заявлении корректный контактный номер.


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URL: https://www.vb.kg/435245
Теги:
паспорт, Кыргызстан
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