Как кыргызстанцам проверить статус готовности паспорта, не выходя из дома?

Граждане, подавшие документы на получение паспорта могут проверить статус готовности паспорта несколькими способами. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, один из наиболее удобных – проверка онлайн через Государственный портал электронных услуг. Для этого необходимо ввести ПИН гражданина и нажать на кнопку "Проверить". Также на портале можно проверить статус паспорта гражданина на действительность. Для этого необходимо ввести ПИН, Серию, № паспорта, Фамилию, Имя и нажать на кнопку "Проверить". Услуги являются моментальными и доступны для неавторизованных пользователей.

Помимо этого, узнать о готовности паспорта можно позвонив в call-центр МЦР по номеру 119 (звонок бесплатный).

Отметим, что срок изготовления e-ID паспорта в обычном порядке составляет 12 рабочих дней, общегражданского паспорта в обычном порядке - 18 рабочих дней. Сроки изготовления в срочном порядке: 8, 4, 2 рабочих дня и 3 часа. По готовности паспорта, гражданину придет смс-уведомление, важно указать в заявлении корректный контактный номер.