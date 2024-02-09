Результаты опроса: ОшГУ, "Манас", КРСУ вошли в тройку топ вузов в КР

Специалисты завершили социологическое исследование, направленное на оценку качества высшего образования в Кыргызстане. Об этом сообщает Инициативная группа по оценке качества высшего образования в Кыргызстане.

По ее данным, целью исследования было получение объективной информации о состоянии учреждений высшего образования и восприятии их качества населением. В ходе опроса, проведенного с 1 декабря по 31 января 2024 года среди 1500 жителей страны в возрасте от 18 лет и старше, выявлены предпочтения студентов в выборе вузов для получения высшего образования. Топ-3 университетов, пользующихся наибольшим спросом, включают ОшГУ (15%), Кыргызско-Турецкий Университет "Манас" (13%) и КРСУ (11%). Остальные вузы набрали менее 3% голосов.

Исследование включало комплексную оценку вузов по 10 параметрам, таким как репутация, востребованность выпускников у работодателей, материально-техническое обеспечение и актуальность образовательных программ. Полученные результаты были распространены среди заинтересованных сторон, включая вузы, министерство образования, СМИ и общественные организации.