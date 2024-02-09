Сотрудники ГКНБ задержали блогера по подозрению в вымогательстве

По факту вымогательства денег задержана блогер. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, в январе ведущий собственного интернет канала Ж.Б.Т. посетив один из пунктов общественного питания города Джалал-Абад производила видеосъёмку на предмет несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. После чего с целью извлечения материальной выгоды, собрав сведения о работнике Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора курирующем сферу общепита г.Джалал-Абад, опубликовала на своей странице в социальной сети "Facebook" ранее снятый видеоматериал, с привязкой о "крышевании" работником ГСЭН данного общепита.

При этом, условием удаления вышеотмеченной публикации Ж.Б.Т. обозначила требование работнику ГСЭН, предоставить денежное вознаграждение в размере 25 тысяч сомов.

6 февраля т.г. Ж.Б.Т. задержана сотрудниками ГКНБ с поличным при получении вышеуказанной суммы.

"Ранее в результате аналогичных действий Ж.Б.Т., выраженных в обнародовании негативных публикаций в интернет сегменте, не выдержав общественно-психологического давления, скончалась журналистка Баткенского регионального представительства ИА "Акипресс".

В настоящее время Ж.Б.Т. водворена в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведётся следствие", - говорится в сообщении ведомства.