ОАО "МАМ" рассматривает вопрос тесного сотрудничества с "Qatar Airways"

Международный аэропорт "Манас" рассматривает вопрос тесного сотрудничества с "Qatar Airways". Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По ее данным, исполнительный директор ОАО "МАМ" Мирлан Кубаталиев встретился с представителями международной авиакомпании "Qatar Airways". На встрече были обсуждены вопросы тесного сотрудничества и открытия новых международных рейсов.

В мероприятии со стороны Катара принял участие Нирадж Мутусвами - менеджер по обслуживанию сети аэропортов, и Иссам Ханафер - региональный менеджер по обслуживанию аэропортов Qatar Airways.

"Мы очень заинтересованы и рады, что одна из больших в мире международных авиакомпаний "Qatar Airways" заинтересована работать с нашим международным аэропортом "Манас". Мы знаем, что эта компания стремительно расширяется и является одной из наиболее быстрорастущих, управляющая одним из самых молодых флотов в мире. По этому мы рады сотрудничеству по всем направлениям, включая грузовые перевозки", - отметил Мирлан Кубаталиев.

Также на двухсторонней встрече были показаны презентации региональных аэропортов Кыргызстана и их возможности развития.

Напомним, что "Qatar Airways" (Катарские Авиалинии) – национальная авиакомпания государства Катар со штаб-квартирой в столице страны городе Доха.

Авиакомпания выполняет рейсы более чем по 150 маршрутам (включая пункты назначения дочернего перевозчика (Qatar Airways Cargo), из которых свыше 100 являются международными направлениями:

38 маршрутов в Европу

51 маршрут на Ближний Восток и в Африку

24 маршрута в страны Южной Азии, Индию и Индийского океана

28 маршрутов в Азиатско-Тихоокеанский регион и в Австралию

11 маршрутов в Северную Америку

2 маршрута в Южную Америку