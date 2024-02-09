В Бишкеке прошло Первенство КР по дзюдо

В городе Бишкек со 2 по 4 февраля прошло Первенство Кыргызской Республики по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2009 г.р. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в турнире приняли участие 525 спортсменов со всех регионов Кыргызстана.

Так, воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам завоевали 14 медалей.

Актай Саязов – 1 место;

Нурсултан Калыйбеков – 1 место;

Абдурахман Абдыкадыров – 2 место;

Нурболот Каныбеков – 2 место;

Илья Сухинин – 2 место;

Индира Эралиева – 2 место;

Арсен Болотбеков – 3 место;

Эрбол Авалбеков – 3 место;

Шамиль Абдразаков – 3 место;

Айгерим Адаминова – 3 место;

Амина Салиева – 3 место;

Сумайа Акматова – 3 место;

Айдеми Калыева – 3 место.

От СДЮШОР "Олимп" принимали участие 39 спортсменов. Призерами стали следующие воспитанники отделения дзюдо:

Адис Орозмаматов – 1 место;

Байаким Осмонов – 1 место;

Аиша Кыялбекова – 2 место;

Салман Фуфуза – 2 место;

Эрбол Кушкенов – 2 место;

Егор Криволапов – 3 место;

Бегайым Калилова – 3 место;

Бекбол Садыков – 3 место.

Отметим, соревнования проводились с целью формирования сборной команды Кыргызской Республики по дзюдо среди юношей и девушек на 2024 год, популяризации и продвижения дзюдо, пропаганды физической культуры и спорта, укрепления дружеских связей и повышения спортивного мастерства спортсменов.