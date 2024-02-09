В Бишкеке создана муниципальная инспекция по контролю за качеством воздуха . Об этом говорится в отчете мэра Бишкека Айбека Джунушалиева по итогам 100 дней работы.

Ее сотрудники уполномочены контролировать воздействие транспорта на атмосферный воздух, а также соблюдение горожанами регламентов, нормативов, правил и иных требований по вопросам загрязнения.

У инспекторов будет специальная форма, для них куплено 11 служебных электромобилей.

Соответствующее решение кабмина было вынесено 1 января. Отмечается, что пилотный проект в течение двух лет будет реализоваться в Бишкеке.

Источник: Кабар