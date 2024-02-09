Канатную дорогу в Бишкеке протянут над проспектом Манаса

Канатную дорогу в Бишкеке планируют протянуть над проспектом Манаса от Южной магистрали до проспекта Жибек Жолу. Об этом говорится в отчете мэра Бишкека Айбека Джунушалиева по итогам 100 дней работы.

Отмечается, что это один из вариантов строительства. Протяженность канатной дороги по этому проекту составит шесть километров.

Напомним, что 30 января градоначальник встретился в Швейцарии с президентом компании Bartholet Swiss. Стороны подписали соглашение о плане реализации этого проекта.

Работы планируют начать с середины этого года и завершить до конца 2025 года.

По прогнозам муниципалитета, канатная дорога может ежедневно обслуживать от 50 тыс. до 100 тыс. человек.

Финансировать проект будут из разных источников - городской бюджет, инвестиции и кредиты.

Источник: Кабар