Надира Нарматова: Информация "Кактус Медиа" является недостоверной

8 февраля на сайте "Кактус Медиа" появилась информация, которую официально распространила адвокат Таттыбу Эргешбаева. В ней говорится, что спикер Жогорку Кенеша направил на доработку "Проект закона об НКО в Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша. В свою очередь депутат Надира Нарматова опровергла данную информацию и отметила, что данная информация необоснованна и не соответствует действительности, пишет abal.kg.

По ее словам, проект закона был рассмотрен на заседании комитета на основе критических предложений, поступивших от депутатов второго чтения, в соответствии с требованиями, установленными в регламенте, и был доработан с изменениями и дополнениями.

Проект закона "О некоммерческих организациях" был рассмотрен во втором чтении в Конституционном комитете и далее не отправлен на доработку.

Вопрос был включен в повестку дня Жогорку Кенеша 7 февраля.

Главным инициатором закона является депутат Нарматова Надира Азимовна, которая в настоящее время совместно с Премьер-министром Кабинета Министров Акылбеком Усенбековичем Жапаровым совершает официальный визит в Ошскую область, где участвует в церемонии открытия новых школ.

В связи с чем, Проект закона об НКО был исключен из повестки дня заседания.

"Таким образом, информация, распространенная "Кактус Медиа" и Таттыбу Эргешбаевой среди общественности, является очередным организованным заговором (шантажом) и не соответствует действительности", - заявила сама инициатор законопроекта Надира Нарматова.