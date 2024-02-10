Микрохирург-ортопед Бакыт Керекулов: Горжусь тем, что я – кыргыз

Микрохирург-ортопед Бакыт Керекулов окончил Кыргызский государственный медицинский институт, более двадцати лет живёт и работает в Турции, в клинике "EMOT" в Измире, где тридцать пять лет занимаются микрохирургией и супермикрохирургией в области травматологии, ортопедии, онкологии и где все операции проводятся под микроскопом.

Бакыт Керекулов пробыл на родине несколько дней, он оперировал и консультировал своих больных земляков и принял участие в медицинской научной конференции на тему: "Новые подходы в травматологии и ортопедии у взрослых и детей". В интервью vb.kg он ответил на вопросы о своей работе в Турции, о сотрудничестве с коллегами из Кыргызстана.

О чем был ваш доклад на конференции?

- В ортопедии всегда есть актуальные вопросы, особенно в лечении пострадавших в авариях, после травм, при онкозаболеваниях или при врожденных патологиях у детей, где требуется специализированная медицинская помощь, включая микрохирургию и современное медицинское оборудование. На конференции мы обсуждали вопрос о реконструкции, то есть о месте микрохирургии в области ортопедии и травматологии. Конечно, такие операции проводятся с опытной командой. И для меня было счастьем оказаться в одном операционном блоке с настоящими профессионалами – коллегами из государственных больниц и клиники Vedanta.

К вам обращаются за помощью кыргызстанцы?

- Благодаря интернету и медиа мир сузился и можно в любое время связаться с теми, кто тебе нужен. Большинству из нуждающихся в лечении в настоящее время совсем не обязательно приезжать в турецкую клинику. Многие вопросы мы стараемся решать в условиях Кыргызстана вместе с коллегами, с которыми общаемся онлайн, консультируем больных с доброкачественными или злокачественными онкологическими заболеваниями. При доброкачественных опухолях больной чаще всего нуждается только в консервативном лечении или наблюдении. Очень важно, чтобы было принято правильное решение. Есть, конечно, такие больные, которым необходимо приехать в Турцию, но большую часть вопросов мы можем решить, не выезжая за пределы страны.

Как вы расцениваете развитие ортопедии в мире, насколько быстро это происходит?

- Наука развивается очень быстро во всех отраслях медицины, но, конечно, есть стандартные вещи и принципы лечения, которых мы придерживаемся и которые давно известны, но есть некоторые изменения в плане оснащения и медицинского оборудования.

Каковы темпы развития ортопедии в Кыргызстане?

- Насколько я замечаю, за последние двадцать лет служба получила значительное развитие благодаря большому вкладу наших докторов, профессоров и академиков. Мы стараемся поддержать коллег во всех отношениях - хирургическом и теоретическом. И дальше будем сотрудничать для улучшения медицинской службы и обмена опытом.

У вас есть свои личные открытия, ноу-хау или какие-то уникальные случаи?

- Для нас каждый случай уникален. Каждый больной требует специфического подхода. Я горжусь тем, что я – кыргыз и что работаю в такой клинике, как "EMOT", что я член этой команды и мною тоже гордятся. И для меня этого предостаточно.

Елена Баялинова, медиаэксперт по вопросам здравоохранения.