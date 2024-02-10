Курултай мусульман Кыргызстана выбрал нового муфтия

Абдулазиз Закиров стал муфтием Кыргызстана. Решение было принято 10 февраля на внеочередном курултае мусульман Кыргызстана. Об этом сообщили в муфтияте.

По данным муфтията, Абдулазиз Закиров родился 29 апреля 1979 года в селе Жети-Кошкон Жалал-Абадской области.

В 1993-1998 годах учился на курсах Корана в Стамбуле (Турция).

В 2009-2015 годах получил образование в институте "Расул Акрам" в Бишкеке.

2015-2018 годах получил образование по специальности "юриспруденция" в Академии права, бизнеса и образования.

Трудовая деятельность:

В 2002-2005 годах был директором медресе "Абу Бакр ас-Сыддык" Аламединского района.

В 2005-2008 годах был имам-хатибом Аламединского района.

В 2008-2011 годах был первым заместителем казы мусульман Чуйской области.

В 2011-2013 годах работал имам-хатибом Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области.

С 2012 года член Совета улемов мусульман Кыргызстана.

В 2013-2021 годах работал казы мусульман Жалал-Абадской области.

С 2021 года работал главным имам-хатибом Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области.

Свободно владеет арабским и турецким языками. Женат, воспитывает трех сыновей и дочь.