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Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году

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Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира в элитном дивизионе 2028 года. Заявлены два города - Астана и Алматы. Также в списке официальных кандидатов указана Франция, сообщает Kazinform.

Напомним, сборная Казахстана с 2021 года ежегодно выступает в элитном дивизионе. На предстоящем турнире в Чехии национальная команда проведет матчи группового этапа против США, Германии, Польши, Швеции, Словакии, Латвии и Франции.

В 2025 году чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании, в 2026 году - в Швейцарии, в 2027 году - в Германии.


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URL: https://www.vb.kg/435272
Теги:
Казахстан, хоккей, чемпионат мира
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