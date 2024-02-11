Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира в элитном дивизионе 2028 года. Заявлены два города - Астана и Алматы. Также в списке официальных кандидатов указана Франция, сообщает Kazinform.

Напомним, сборная Казахстана с 2021 года ежегодно выступает в элитном дивизионе. На предстоящем турнире в Чехии национальная команда проведет матчи группового этапа против США, Германии, Польши, Швеции, Словакии, Латвии и Франции.

В 2025 году чемпионат мира пройдет в Швеции и Дании, в 2026 году - в Швейцарии, в 2027 году - в Германии.