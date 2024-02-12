Академик Джумабеков: Кыргызская и турецкая школы ортопедии работают сообща

В Бишкеке прошла медицинская научная конференция на тему: "Новые подходы в травматологии и ортопедии у взрослых и детей" с участием академика НАН КР и РАН, доктора медицинских наук, профессора Сабырбека Джумабекова и ортопеда- микрохирурга из турецкой клиники "EMOT" Бакыта Керекулова.

"Эта конференция - совместный международный проект с кафедрой травматологии и ортопедии КГМА им.Ахунбаева, - рассказал академик Сабырбек Джумабеков. - Мы заслушали доклад нашего коллеги и соотечественника, ортопеда, микрохирурга из Турции Бакыта Керекулова. Он специально приехал в Кыргызстан, чтобы рассказать и показать, какие методы лечения используют там при обширных травмах и крупных повреждениях с вовлечением сосудов и нервов. К нам тоже поступают такие пациенты, мы также показали свои методы и тактики лечения, у нас тоже создана хорошая школа ортопедии. Мы обменялись мнениями по многим вопросам, опытом лечения. Это еще раз доказывает, что кыргызская и турецкая школы ортопедии работают сообща, подписаны договоры между нашими профессиональными ассоциациями и многими турецкими клиниками".

"В ортопедии всегда есть актуальные вопросы, особенно в оказании помощи пациентам после травм, при онкологических заболеваниях, при врожденных патологиях у детей, где требуется специализированная медицинская помощь, включая микрохирургию и медицинское оборудование, - говорит микрохирург-ортопед Бакыт Керекулов. - За последние двадцать лет в Кыргызстане очевидны улучшения благодаря большому вкладу кыргызских докторов, профессоров и академиков в развитие службы. В настоящее время кыргызстанцам совсем не обязательно выезжать на лечение в турецкие клиники. Многие вопросы вместе с коллегами мы стараемся решать в условиях Кыргызстана. И наше совместное сотрудничество принесет пользу и развитию службы ортопедии, и пациентам обеих стран".