Турецкая фармкомпания планирует построить завод в Кыргызстане

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках официального визита в город Анкару (Турецкая Республика) встретился с руководителем фармацевтической компании "Battal Holding" Турецкой Республики Мехметом Бератом Батталом и ознакомился с деятельностью компании. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе встречи Мехмет Берат Баттал отметил, что компания рассматривает вопрос реализации инвестиционного проекта в Кыргызской Республике и налаживания сотрудничества в области здравоохранения в целях установления новых партнерских отношений, и выразил готовность открыть завод компании на территории Кыргызстана и в дальнейшем экспортировать продукцию в соседние государства.

Председатель Кабмина Акылбек Жапаров выразил заинтересованность во всестороннем сотрудничестве, в том числе в выделении земельного участка для строительства завода на территории города Бишкек, предоставлении налоговых льгот и льгот на электроэнергию, а также предложил руководству компании посетить Кыргызстан.

По итогам переговоров между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и акционерным обществом в фармацевтической промышленности подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Отметим, что компания "Battal Holding" производит фармацевтические препараты. Капитал компании составляет 21,2 млн долларов.