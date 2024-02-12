Тынай Ибрагимов снимает фильм о внуке дважды героя КР чабана Акматова

Тынай Ибрагимов встретился с героем своего фильма Таштанбеком Акматовым спустя одиннадцать лет. Тогда, больше десяти лет назад, режиссер "Кыргызтелефильма", а ныне народный артист КР Тынай Ибрагимов, назвал свой фильм "Таштанбек" и рассказал своему зрителю о дважды герое Кыргызстана и социалистического труда, бывшем председателе Президиума Верховного совета страны, чабане Таштанбеке Акматове.

В настоящее время кинорежиссёр снимает вторую часть фильма под условным названием "Внук", про старшего чабана и внука прежнего героя, который одиннадцать лет назад учился еще в девятом классе и был помощником у деда. Теперь дед – сам помощник у внука. Вся семья Таштанбека Акматова уже более двадцати лет проживает в местечке Кара-Кужур Нарынской области. Большие изменения произошли за эти годы. Внук женился, у него уже трое детей, все живут на стойбище.

"Фильм о сегодняшней жизни семьи чабана, - рассказывает автор Тынай Ибрагимов. - Мне показалось очень интересным, что наш теперешний герой Амантай зимой и летом пасёт своих яков и лошадей на мотоцикле, который он приобрел специально для работы. Очень удобно и не надо тратить много времени на передвижение, четыре литра бензина хватает на сто километров. Ну, а дед, которому уже 86 лет и который бодро себя чувствует и по-прежнему встаёт раньше солнца, по старинке объезжает свои угодья на лошади.

Еще одна фишка в том, что пять лет назад Таштанбек Акматов стал свидетелем рождения белого яка и загорелся изменить цвет своего стада на белый. С помощью науки занимается этим сам лично и за пять лет уже на 90 процентов достиг своей цели. Его экспериментом заинтересовались кыргызские и иностранные ученые и даже подготовили и хотят вручить ему специальный сертификат. Правда, сам герой-селекционер смеётся и замечает, что если летом он спокойно видит своих белых яков на зеленой траве, то зимой они сливаются со снегом, и он с трудом их различает. Одно его успокаивает, что и волкам тоже нелегко приходится".