400 тонн кыргызстанских орехов будут экспортированы в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в Анкаре прошла 11-я Межправительственная кыргызско-турецкая торгово-экономическая встреча. В бизнес-форуме участвовали представители кабинета министров под председательством Акылбека Жапарова, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, президент Ассоциации палат и бирж Турции Рифат Хисаржиколу, а также официальные лица обеих стран.

Одной из основных целей этой встречи было создание возможностей для бизнесменов обеих стран, привлечение инвестиций в Кыргызстан и беспрепятственный экспорт отечественных товаров. Для поддержки совершенствования торгового сектора на государственном уровне был назван ряд отраслей, которым удалось заключить успешные контракты.

Турецкая Республика выразила доверие представительству Министерства экономики и торговли КР в Турецкой Республике и подписала контракт на экспорт 400 тонн грецких орехов из КР. Согласно заключенному соглашению, первая партия грецких орехов будет экспортирована из Кыргызстана в Турцию 15 февраля.