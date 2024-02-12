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Кыргызстанский боксер Анвар Ходжиев выиграл золото на турнире в Болгарии

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- Назгуль Абдыразакова
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Воспитанник специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Анвар Ходжиев выиграл золотую медаль международного турнира Strandzha Cup 2024 по боксу в Болгарии. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, Ходжиев выступал в весовой категории до 48 кг, где всего были представлены 5 спортсменов. Кыргызстанец в четвертьфинале единогласным решением судей победил представителя Украины, а в полуфинале также со счетом 5:0 был сильнее спортсмена из Грузии.

В финальном поединке его соперником стал спортсмен из Индии. По итогам трех раундов по 3 минуты судьи отдали победу Ходжиеву со счетом 4:0.

Анвар Ходжиев занял 1 место и выиграл золотую медаль.


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URL: https://www.vb.kg/435290
Теги:
бокс, Болгария, золото, турнир, Бишкек, Кыргызстан
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