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В КР функционирует более 127 тысяч виртуальных складов предпринимателей

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На текущий момент в информационной системе Налоговой службы зарегистрировано 111 тыс. 449 предпринимателей, применяющих электронные товаротранспортные накладные. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Ими через систему "ЭТТН" создано 15,7 млн электронных документов, из них документов реализации – 12,5 млн, списания – 1,2 млн, перемещения – 751,9 тыс., оприходования – 1,2 млн.

Активно функционирует более 127 тысяч виртуальных складов предпринимателей.

Кроме того, в каталоге товаров ЭТТН зарегистрировано 2,3 млн уникальных видов товаров.

Напомним, с мая 2022 года ЭТТН применяют налогоплательщики, осуществляющие оборот нефти и нефтепродуктов и товаров, с июля 2022 года – налогоплательщики, занимающиеся оборотом товаров, включенных в перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией, с января 2023 года – субъекты, осуществляющие оборот товаров.

Электронная товаротранспортная накладная – это электронный документ, содержащий информацию о товаре, отправителе, получателе, транспортном средстве и другие данные.

Преимуществом ЭТТН является ее оперативность, позволяющая субъектам предпринимательства обмениваться электронными документами за считанные минуты, в то время как ранее пересылка бумажных документов занимала дни и недели.

Отметим, что в рамках цифровизации налоговых процедур "Смарт Салым" в системе налогового администрирования успешно внедрен и работает ряд крупных проектов.

В том числе такие компоненты, как электронные счета-фактуры, электронные товаротранспортные накладные, ККМ-онлайн, маркировка товаров, дислокация субъектов предпринимательства, представление отчетов в онлайн формате, электронный рейдовый контроль, "Паспорт налогоплательщика", системы "Сводный пост", "Внутренний пост", портал открытых данных Stat.salyk.kg, автоматизированная система контроля НДС, электронный сервис vat.salyk.kg для удаленной налоговой регистрации иностранными организациями и другие.


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URL: https://www.vb.kg/435295
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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