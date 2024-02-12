Алмазбек Акматов провел встречу с президентом ВКП Польши Марианом Банасом

Председатель Счетной палаты Кыргызской Республики Алмазбек Акматов в период с 5 по 9 февраля 2024 года осуществил рабочий визит в Республику Польша для участия в мероприятиях, приуроченных к 105-летию образования Верховной контрольной палаты Республики Польша. Об этом сообщает пресс-служба СП КР.

5 февраля состоялась встреча Алмазбека Акматова с директором регионального отделения Верховной контрольной палаты Республики Польша в г. Краков, г-жой Йолантой Ставской. На встрече был обмен опытом проведения государственного аудита, осуществляемого региональным отделением в городе Краков.

7 февраля Алмазбек Акматов принял участие в Международной конференции под названием "Роль независимых Высших органов аудита в улучшении функционирования современных, безопасных и цифровых государств", которая прошла в городе Варшава. На конференции были обсуждены ключевые аспекты роли независимых органов аудита в современном мире.

8 февраля состоялась двусторонняя встреча Председателя Счетной палаты с Президентом Верховной контрольной палаты Республики Польша, Марианом Банасом. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между обеими сторонами, включая аспекты сотрудничества в рамках Соглашения о трехстороннем сотрудничестве между Счетной палатой Кыргызской Республики, Верховной контрольной палатой Республики Польша и Инициативой Развития ИНТОСАИ (INTOSAI).