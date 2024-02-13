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Свердловская прокуратура добилась законного наказания для истязателя семьи

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- Нина Ничипорова
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Совершение насилия над членами семьи все чаще рассматривается в нашей стране не столько как заслуживающее снисхождения деяние, сколько как серьезное отягчающее обстоятельство. И такой подход правилен, так как не противодействуя формированию в семье культа насилия, нельзя предотвратить его распространение в обществе.

Старший помощник прокурора Свердловского района Назира Сейдакматова в качестве примера привела просто вопиющий, но, увы, далеко пока не редкий случай в наших семьях. Глава семьи (если так вообще можно назвать мужчину, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения), буйствовал всю ночь, истязал и психологически, и физически супругу и своего пятимесячного кроху-сына. Причем такое повторялось неоднократно. По заявлению женщины в УВД Свердловского района было возбуждено уголовное дело по ст. 138 ч.3 п.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Истязание, совершенное в отношении 2-х и более лиц").

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина и ребенок получили легкий вред, повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья. По итогам расследования их мучителю Д.К. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 138 ч.3 п.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и дело для рассмотрения было передано в суд.

Приговором Свердловского районного суда от 14 сентября 2023 года Д.К. признан виновным по ст.138 ч.3 п.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако судом был применен пробационный надзор сроком на три года.

"Прокуратурой Свердловского района столицы вынесенное решение суда было обжаловано в Бишкекский городской суд. По итогам рассмотрения Бишкекский городской суд удовлетворил представление прокуратуры, отменив пробационный надзор. Истязатель был взят под стражу в зале суда", - сказала vb.kg Назира Сейдакматова.


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URL: https://www.vb.kg/435301
Теги:
закон, насилие, приговор, суд, семья, прокуратура
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