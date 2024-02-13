По итогам бизнес-форума в Анкаре подписаны контракты на 1 млрд сомов

По итогам кыргызско-турецкого бизнес-форума в Анкаре подписаны экспортные контракты на 1 млрд сомов. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции КР.

По данным ведомства, в их числе:

контракт на поставку в Турцию бобовых на сумму 4,6 млн долларов (между ОсОО "Дан Агро Продактс" и Bașhan Agro Gida San. Ve Tic A.Ș.);

первичный контракт на экспорт грецкого ореха из КР на сумму 1,8 млн долларов.

Кроме этого, подписаны:

меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента КР в Баткенской области и OSTİM;

меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента КР в Чуйской области и OSTİM;

меморандум о сотрудничестве между ОЮЛ "Ассоциация малых ГЭС" и EKSTUR Turizm Danışmanlık Tanıtım Dekorasyon Gıda İthalat İhracat San.Tic.Ltd.Şti и др.