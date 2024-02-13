Байкадам Курамаев: "Байрактар-дипломатия" создает напряженность в ЦА

В настоящее время имеются несколько военных конфликтов, которые затрагивают страны Центральной Азии – это конфликт между Россией и Украиной, а также между группировкой Хамас и Израилем. Об этом на круглом столе "Угрозы и риски 2024 года: кто сможет гарантировать стабильность в Центральной Азии в условиях геополитической турбулентности" заявил эксперт по международным отношениям Байкадам Курамаев.

По его словам, на сегодня для нас важнее, как разворачивается конфликт на ближнем Востоке, в котором США могут развязать войну против Ирана, в результате чего может начаться полномасштабная война с участием большого количества стран.

"И в этой суматохе нельзя забывать про опасность со стороны Афганистана, где находятся члены террористических организаций таких как ИГИЛ, ИДУ (запрещенные в Кыргызстане организации), которые могут воспользоваться моментом, имея в своем распоряжение современное вооружение, оставленное США при уходе из Афганистана, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах Центральной Азии.

В этой связи, странам Центральной Азии необходимо четко определиться с вопросами национальной безопасности, учитывая роль ведущих геополитических игроков. Все мы знаем, что в последние годы в тюркоязычных странах СНГ педалировали лидирующую роль Турции в создании Организации тюрко-язычных государств (ОТГ).

ОТГ - это своего рода попытка Турции создать подобие Евросоюза. ЕС был создан как союз богатого центра с бедной периферией для расширения рынков сбыта богатого центра. Анкара пытается сделать то же самое, включив в свою орбиту страны Закавказья и ЦА. Именно поставки турецкого оружия, так называемая "байрактар-дипломатия", может стать фактором напряжения в регионе с высоким конфликтным потенциалом и сохранением нерешенных пограничных споров между ближайшими соседями.

С Китаем почти у всех стран Центральной Азии заключены договоры о дружбе и добрососедстве, при этом страны не состоят в едином военном блоке или объединении. Вместе с тем, участие четырех стран ЦА (исключая Туркменистан) в ШОС, стратегически гарантирует политическую поддержку Китая в случае возникновения конфликтной ситуации. При этом, необходимо отметить, что три страны ЦА – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан состоят в одном военном объединении ОДКБ, которое может обеспечить безопасность в военное направлении. В конце прошлого года, Россия подключила Кыргызстан к совместной противовоздушной обороне России и Беларуси, что несомненно увеличило обороноспособность нашей страны и уверенность в своей безопасности с воздуха. Туркменистан с момента независимости заявил о своем нейтралитете, а Узбекистан надеется на свои силы, при этом рассматривая перспективы и возможности ОДКБ.

Исходя из вышеизложенного, можно определенно сделать вывод, что сотрудничество с Китаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества и с Россией в ОДКБ больше отвечает обеспечению системы национальной безопасности стран ЦА, и дают основу стабильности в нашем регионе", - рассказал эксперт.

Отметим, круглый стол "Угрозы и риски 2024 года: кто сможет гарантировать стабильность в Центральной Азии в условиях геополитической турбулентности" организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".