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Почему в Кыргызстане так важен закон о легализации доходов (видео)

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- Бакыт Басарбек
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По данным Национального статистического комитета Кыргызстана теневая экономика составляет 21% к ВПП республики. По неофициальным данным, сегодня в теневом секторе находится около 40% незадекларированного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Для уменьшения теневого оборота и увеличения инвестиций в экономику страны 6 июня 2023 года Президент Кыргызской Республики Садыр Нуркожоевич Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц". Закон направлен на привлечение имущества и доходов в легальный экономический оборот посредством налоговой амнистии.


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URL: https://www.vb.kg/435310
Теги:
Садыр Жапаров, теневая экономика, Кыргызстан
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