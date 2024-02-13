Почему в Кыргызстане так важен закон о легализации доходов (видео)

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана теневая экономика составляет 21% к ВПП республики. По неофициальным данным, сегодня в теневом секторе находится около 40% незадекларированного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Для уменьшения теневого оборота и увеличения инвестиций в экономику страны 6 июня 2023 года Президент Кыргызской Республики Садыр Нуркожоевич Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц". Закон направлен на привлечение имущества и доходов в легальный экономический оборот посредством налоговой амнистии.