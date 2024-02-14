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В Баткенской области устанавливают "умные" счетчики

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Баткенская электросетевая компания – филиал Открытого акционерного общества "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" – устанавливает умные счетчики с целью предоставления онлайн- и качественного обслуживания потребителей с учетом текущего спроса на цифровизацию. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

По ее данным, в целях повышения качества обслуживания потребителей и обеспечения бесперебойного электроснабжения специалисты Баткенской электросетевой компании с начала 2024 года приступили к установке 14 508 умных электросчетчиков. С января в селе Уч-Коргон Кадамжайского района установлено 7008 "умных" счетчиков, в городе Баткене в настоящее время устанавливается 7500 "умных" счетчиков.

Отличие умного счетчика, устанавливаемого в рамках цифровизации, от старого счетчика в том, что он автоматически и в режиме реального времени отправляет показатели на сервер компании, позволяет избежать перегрузки электрооборудования, имеет возможность удаленного обслуживания клиентов.

"Эти работы снижают технические и коммерческие потери и повышают качество электроснабжения. Стоит отметить, что такие "умные" электросчетчики вскоре будут установлены по всему региону", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/435312
Теги:
Баткенская область
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