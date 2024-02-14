ГНС в январе собрала 22,3 млрд сомов налогов и страховых взносов

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за январь 2024 года собрала 22 млрд 373,3 млн сомов налогов и страховых взносов. Установленный план перевыполнен на 1 млрд 88,3 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года собрано на 4,5 млрд сомов больше.

В том числе собрано 16 млрд 498,7 млн сомов налогов и платежей. План перевыполнен на 3,7 млн сомов. Это по сравнению с январем 2023 года больше на 3,2 млрд сомов.

Сумма страховых взносов составила 5 млрд 874,6 млн сомов. От установленного плана собрано больше на 1 млрд 84,6 млн сомов, что превышает показатели прошлого года на 1,2 млрд сомов.