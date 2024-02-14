Бывший чиновник и предприниматель вывезли из Кыргызстана более $200 млн

Бывший чиновник и предприниматель в сумках и рюкзаках вывезли из Кыргызстана более 200 миллионов долларов. Об этом сообщается в Государственном реестре судебных решений.

"Как указано в судебном решении, фигуранты уголовного дела вывезли из Кыргызстана в Россию $104 млн.467 тысяч 400, $83 млн 948 тысяч 300 и 529 млн. 750 тысяч российских рублей, а также 581 тысяч 300 евро.

Один из фигурантов дела ранее работал начальником управления кредитов агропромышленного комплекса ГФЭР при Минфине, второй занимался предпринимательством.

В 2016 году им было предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве, отмывании преступных доходов, уклонении от уплаты налога и лжепредпринимательстве.

По данным следствия, один из обвиняемых в период с 2004 по 2012 года осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность и получил доход более 100 миллионов долларов. Полученные же доходы не задекларировал в установленном порядке в налоговых органах. Деньги же в 2012 году вывез на территорию иностранного государства. Он уклонился от уплаты налогов на сумму 890 миллионов сомов.

В 2022 году Первомайский райсуд оправдал одного из обвиняемых, а второго признал виновным по одной статье и принял решение взыскать с него 17 миллионов сомов 216 тысяч сомов. Обвиняемые свою вину отрицают и признали только то, что они перевозили деньги и за это получали вознаграждение – 100 долларов и 1000 сомов за одну перевозку.

В декабре 2023 году Бишкекский горсуд признал виновным одного из фигурантов дела по статье 211 УК КР (Уклонение лица от уплаты налога) без назначения наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В остальной части приговор оставлен без изменения.