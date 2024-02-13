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В Бишкеке задержана организатор сети "элитных эскортниц"

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ГКНБ КР установлена и задержана основной администратор интернет-групп по предоставлению элитных интимных услуг для платежеспособных граждан и высокопоставленных лиц И.К.Д.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что И.К.Д. организовала сеть интернет-групп из числа молодых девушек в возрасте от 18 до 25 лет, а также известных личностей и блогеров, пользующихся большой популярностью в социальных сетях "Instagramm" и "Tik Tok", где стоимость эскорт-услуг варьировалась от 1000 до 10 000 долларов США. Также И.К.Д. организовывала выезды девушек на территорию города Дубай (ОАЭ) и в соседние республики для предоставления интимных услуг.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий И.К.Д. задержана и согласно постановления суда водворена в СИЗО-21 СИН МЮ КР.

В настоящее время в ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно оперативные мероприятия по установлению должностных лиц причастных к покровительству вышеуказанной незаконной деятельности".


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URL: https://www.vb.kg/435316
Теги:
проституция, Кыргызстан
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