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В Оше открылся информационный центр "Босого"

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Место, где туристы могут получить ответы на все свои вопросы, теперь есть и в Оше. Информационная стойка "Босого" открылась в аэропорту южной столицы. Здесь приезжим посоветуют, какие интересные локации посетить, дадут контакты гостиниц, гидов и логистических компаний, подскажут хорошее кафе, помогут обзавестись сим-картой и расскажут, как оформить документы, если это необходимо. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма КР.

Консультантов для работы на этой информационной стойке отбирали очень тщательно – ведь они будут лицом нашей страны. Для них провели обучение с акцентом на обслуживание туристов.

Информационные стойки "Босого" успешно работают в здании Национального исторического музея в Бишкеке и в аэропорту "Манас". Также действует круглосуточный контакт-центр с номером 7000 и номер 0755007000 для обращений через мессенджеры (W/A, Telegram). За последний месяц они обслужили уже почти четыре тысячи обращений.


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URL: https://www.vb.kg/435317
Теги:
Ош, туризм
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