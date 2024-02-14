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ЕАЭС готовится усилить контроль за импортом автомобилей в Россию

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Правительство России собралось более жёстко контролировать то, насколько корректно начисляются и уплачиваются таможенные платежи по автомобилям. Об этом говорится в проекте поручения премьер-министра Михаила Мишустина Евразийскому межправительственному совету.

По этому проекту, членам ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии и России) предлагают создать "единый процесс управления рисками и создание единых профилей рисков для всех таможенных служб". Срок реализации этой идеи - 1 апреля 2024 года.

Таможенные органы ЕАЭС ежемесячно обяжут направлять в ЕЭК данные о средней таможенной стоимости ввозимых товаров (в первую очередь автомобилей) на территорию государства-члена союза из третьих стран.

Может быть усилен контроль за машинами, оформленными по льготным правилам в одной стране, но при этом фактически используемыми в другой стране-участницы ЕАЭС.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/435318
Теги:
ЕАЭС, автомобили
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