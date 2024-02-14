Жамиля Муратова: Отбор на премию "Central Asian Music Awards" был строгим

На днях в Бишкеке состоялось масштабное музыкальное событие "Central Asian Music Awards". Инициатором и учредителем премии в Кыргызстане стал директор международной концертной компании "Гамма медиа" Ислам Сатаров.

Заслуженная артистка КР, певица, композитор и заместитель руководителя экспертного совета премии Жамиля Муратова рассказала изданию vb.kg о том, как проходил отбор и кто стал номинантом этой престижной премии.

"Всего было шесть номинаций, а экспертная комиссия, состоящая из видных деятелей музыкальной культуры Кыргызстана и других трех государств, а также международных экспертов, отобрала песни по среднеазиатскому региону (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан). В каждой стране был представитель в комиссии, и эксперты отбирали песни по своим странам. Все происходило в онлайн-режиме. Мы не знали и не видели друг друга, общаясь только через ссылки и прослушивая песни в таком формате.

За созданием и проведением проекта работала слаженная команда, которая уже имела опыт подобных мероприятий. Возможно, эта премия станет кочевой, а эстафету в следующем году, возможно, передадим Узбекистану или Казахстану, а может быть, присоединятся Туркменистан и Таджикистан.

Мы решили, что первая церемония награждения в области музыки 'Central Asian Music Awards' начнется с нашей страны. Критерии отбора были достаточно строгими. В первую очередь оценивался музыкальный материал, его оригинальность, а также активность на интернет-ресурсах, то есть количество просмотров и вклад в музыкальное искусство. Номинация "Гранд мастер" включила лучших композиторов и легенд музыкального искусства не только нашей страны, но и других.

Отбор в Кыргызстане проводился мною, как человеком с большим музыкальным опытом. Председателем всего экспертного состава был народный артист Кыргызстана Ибрагим Жунусов", - рассказала Муратова.

НОМИНАЦИЯ "PRIME MASTER"

1. Мирбек Атабеков (Кыргызстан)

2. Викрам Рузахунов - пианист джазмен (Кыргызстан)

3. Жийдеш Идирисова (Кыргызстан)

4. Группа "Кайрос" (Кыргызстан)

5. Азат Раимбердиев (Кыргызстан)

6. Бек Исраилов (Кыргызстан)

7. Гульзада Рыскулова (Кыргызстан)

8. Юлия Руцкая (Кыргызстан)

9. Озода Нурсаидова (Узбекистан)

10. Акылбек Досжан (Казахстан)

НОМИНАЦИЯ "CINEMA MUSIC"

1. Жолдошбек Апасов (Кыргызстан)

Фильм-мюзикл "Дарак ыры", саундтрек для кыл-кыяка "Мезгил закымдары".

2 Талгат Лес (Казахстан) Сезим ушин (OTS "Таптым-ау сени")

3 Кямран Туйчиев (Узбекистан) саунд-продюсер, документального фильма "Легенды узбекского танца".

НОМИНАЦИЯ "NEXT MUSIC MASTER"

Фольклорный ансамбль "ҮРКӨР" (Кыргызстан)

Улукманапо - рэп-исполнитель (Кыргызстан)

JAX (Кыргызстан)

Эрнак Шерик уулу - дирижёр симфонического оркестра КГМУ им. М. Куренкеева (Кыргызстан)

Тимур Кожобеков - оперный певец (Кыргызстан)

Малика-Дина (Кыргызстан)

Алан (Кыргызстан)

Sadraddin (Казахстан)

Боря Юнусов (Узбекистан)

Мирзохид Мирхамидов (Узбекистан)

Зарина Осмонова (Кыргызстан)

Бехруз Юнусов (Узбекистан)

НОМИНАЦИЯ "GREAT RESPECT"

Жумалиев Сардарбек - народный артист КР, композитор, дирижёр.

Борбиев Бек - народный артист КР, мелодист.

Жунусов Ибрагим - народный артист КР, профессор.

Пиязов Женишбек - оперный певец (Узбекистан).

НОМИНАЦИЯ " GOLD VOICE" KYRGYZSTAN.

1. Группа "Инсан" Эркин Мээрканов и Тынай Алыбаев.

2. Гульнур Сатылганова

3. Жамиля Муратова

4. Гульнара Тойгонбаева

5. Жылдыз Осмоналиева

6. Ырыскелди Осмонкулов

7. Тилек Токтоналиев

8. Эльмара Турсуналиева

9. Заира Раимбекова.

НОМИНАЦИЯ "GRAND MASTER WORLD".

Димаш Кудайберген (Казахстан)

Bosson (Швеция)

Мурад Борауи - продюсер (Франция)

Балет Аллы Духовой - "ТОДЕС" (Россия)

"Blue" (Великобритания)