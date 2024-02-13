Переходи на О! и собери свой КОМБО – новые тарифы с бесплатными комбо-опция

Мобильный оператор О! представляет новую тарифную линейку "Переходи на О! Комбо" с бесплатными комбо-опциями.

Новый уровень развития мобильной связи открывает максимальную свободу общения. Хотите больше интернета? Любите смотреть кино, слушать музыку и читать? Или, может, вы хотите позволить себе новый уровень комфорта в такси со скидкой?

В каждом тарифе "Комбо" всё самое необходимое: бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV.

Бесплатные комбо-опции для большего комфорта! Максимально можно выбрать две:

+20 ГБ интернета на максимальной скорости; бесплатная раздача Wi-Fi до 50 ГБ; подписка на "Яндекс Плюс": музыка, кино, скидка на поездки в "Комфорте" и "Бизнесе" в Яндекс Go, электронные и аудиокниги; более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве; онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке; онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира; онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы; онлайн-кинотеатр MORE.TV: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

Подключайте новые тарифы, выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении "Мой О!" на ваше усмотрение. Предварительно обновите приложение, если вы ещё этого не делали.

Подробнее о тарифах линейки "Комбо" можно узнать на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016