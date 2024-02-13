Переходи на О! и собери свой КОМБО – новые тарифы с бесплатными комбо-опция

Мобильный оператор О! представляет новую тарифную линейку "Переходи на О! Комбо" с бесплатными комбо-опциями.
Новый уровень развития мобильной связи открывает максимальную свободу общения. Хотите больше интернета? Любите смотреть кино, слушать музыку и читать? Или, может, вы хотите позволить себе новый уровень комфорта в такси со скидкой?
В каждом тарифе "Комбо" всё самое необходимое: бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV.
Подключайте новые тарифы, выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении "Мой О!" на ваше усмотрение. Предварительно обновите приложение, если вы ещё этого не делали.
Подробнее о тарифах линейки "Комбо" можно узнать на сайте o.kg.
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