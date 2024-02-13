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Переходи на О! и собери свой КОМБО – новые тарифы с бесплатными комбо-опция

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Мобильный оператор О! представляет новую тарифную линейку "Переходи на О! Комбо" с бесплатными комбо-опциями.

Новый уровень развития мобильной связи открывает максимальную свободу общения. Хотите больше интернета? Любите смотреть кино, слушать музыку и читать? Или, может, вы хотите позволить себе новый уровень комфорта в такси со скидкой?

В каждом тарифе "Комбо" всё самое необходимое: бесплатное общение в сети О! + 40 ТВ-каналов в приложении O!TV.

Бесплатные комбо-опции для большего комфорта! Максимально можно выбрать две:

  1. +20 ГБ интернета на максимальной скорости;
  2. бесплатная раздача Wi-Fi до 50 ГБ;
  3. подписка на "Яндекс Плюс": музыка, кино, скидка на поездки в "Комфорте" и "Бизнесе" в Яндекс Go, электронные и аудиокниги;
  4. более 200 ТВ-каналов в приложении O!TV в отличном качестве;
  5. онлайн-кинотеатр ETNOMEDIA: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;
  6. онлайн-кинотеатр PREMIER: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;
  7. онлайн-кинотеатр START: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;
  8. онлайн-кинотеатр MORE.TV: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

Подключайте новые тарифы, выбирайте и меняйте комбо-опции в приложении "Мой О!" на ваше усмотрение. Предварительно обновите приложение, если вы ещё этого не делали.

Подробнее о тарифах линейки "Комбо" можно узнать на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016


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URL: https://www.vb.kg/435321
Теги:
#O!, PR
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