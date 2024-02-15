Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

В Кыргызстане ожидается резкое похолодание до -33 градусов

121  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане 16 февраля днем и 17-18 февраля ожидается резкое изменение погоды.

По данным синоптиков, 16 февраля днем и 17 февраля ночью и днем на большей части территории Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской областях временами снег.

18 февраля на большей части территории Ошской, Баткенской областей, местами в Джалал-Абадской, Нарынской областях временами снег, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областях без осадков.

16 февраля днем и 17 февраля ночью местами осадки сильные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы. 17-18 февраля местами ожидается туман. В отдельных районах ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с.

17-18 февраля ожидается понижение температуры воздуха: в Чуйской долине ночью до -18…-23°, по северу до -22…-27°, днем до -7…-12°, в Таласской долине ночью до -20…-25°, днем до -8…-13°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -5…-10°, днем до 0…-5°, в Иссык-Кульской котловине ночью до -10…-15°, днем до -4…-9°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до -16…-21°, днем до

-4…-9°, в предгорных районах республики ночью до -19…-24°, днем до -9…-14°, в горных районах республики ночью до -20…-25°, днем до -11…-16°, в высокогорных районах и в Суусамырской долине ночью до -28…-33°, днем до -13…-18°.

Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435333
Теги:
погода, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  