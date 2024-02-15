В Кыргызстане ожидается резкое похолодание до -33 градусов

В Кыргызстане 16 февраля днем и 17-18 февраля ожидается резкое изменение погоды.

По данным синоптиков, 16 февраля днем и 17 февраля ночью и днем на большей части территории Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской областях временами снег.

18 февраля на большей части территории Ошской, Баткенской областей, местами в Джалал-Абадской, Нарынской областях временами снег, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областях без осадков.

16 февраля днем и 17 февраля ночью местами осадки сильные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы. 17-18 февраля местами ожидается туман. В отдельных районах ожидается усиление западного ветра до 17-22 м/с.

17-18 февраля ожидается понижение температуры воздуха: в Чуйской долине ночью до -18…-23°, по северу до -22…-27°, днем до -7…-12°, в Таласской долине ночью до -20…-25°, днем до -8…-13°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -5…-10°, днем до 0…-5°, в Иссык-Кульской котловине ночью до -10…-15°, днем до -4…-9°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до -16…-21°, днем до

-4…-9°, в предгорных районах республики ночью до -19…-24°, днем до -9…-14°, в горных районах республики ночью до -20…-25°, днем до -11…-16°, в высокогорных районах и в Суусамырской долине ночью до -28…-33°, днем до -13…-18°.

Такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Источник: Кабар