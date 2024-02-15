Шерзодхон Кудратходжа: Пусть они сами определятся, они оккупанты или идиоты

В Узбекистане председатель ННО "Международный пресс-клуб", ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа в интервью Alter Ego высказался об отношении к узбекам, живущим за границей, и узбекистанцах, не знающих узбекского языка.

"Я вот хочу ответить сейчас тем, кто называет нас "черномазыми, черножопыми", которые наших ребят заставляют гуськом ходить. Мне очень обидно. Они предлагают выселить наших гастарбайтеров. А почему они не говорили так в 1941–1945 годах? В Узбекистане проживало 4,5 млн людей, из которых 1,5 млн уехали на фронт. Остались здесь старухи, старики, маленькие дети и женщины. В 12 лет ребята уже вставали за станки. 1,5 млн узбеков, в основном узбеков, тогда мало здесь было русских, поехали воевать. Не вернулась половина.

Почему тогда они не говорили: "Эй, черножопые, что вы тут делаете?" Почему тогда они не называли нас гастарбайтерами? Почему мы, узбеки, собирали изюм, абрикос, дыню, все сушили и отправляли на фронт. Вокруг Узбекистана, вокруг Ташкента было около 20 госпиталей. Со всей России, Беларуси, Украины отправлялись военные. Вы знаете семью Шамахмудовых, которая приютила 14–16 детей, там был и еврей, и русский, все были. Почему тогда не говорили, кто узбек, кто русский?

У меня очень хорошее отношение к русским. Я учился в русской школе. Но я не воспринимаю людей, которые сегодня могут себе позволить говорить так об Узбекистане. В 1966 году после землетрясения сюда многие приехали помогать. В Ташкент тоже приехали многие из Беларуси, Украины, России. Многие здесь и остались. Но нашему языку за 40–60 лет они не научились.

Как утверждал Карл Маркс, вроде ему принадлежит или другому человеку, что язык страны, где он живет, не знают два человека: первый – это оккупант, видимо, в сознании многих людей они оккупанты, второй – это идиот, человек, который не может думать, мыслить или читать. Поэтому пускай они сами для себя сделают вывод, они оккупанты или идиоты. Пускай не обижаются", - сказал Шерзодхон Кудратходжа.

Он отметил, что во время поездок за рубеж он узнает, как те или иные слова или фразы звучат на языке страны.

"Я примерно бегло могу говорить на 15-16 языках. Я говорю при том, что я ни в какой стране не жил. Они же живут в Узбекистане, по 100 лет живут. Я говорю о людях, которые живут в нашей стране, кушают наш плов, самсу, очень любят и уважают, но не говорят на языке. Может, это кому-то не понравится, но я считаю, что это или идиотизм или продолжение колониального высокомерного отношения к узбекам", - сказал ректор.

Он также отметил, что в этом есть вина и самих узбеков.

"У нас слишком доброе отношение. Мы слишком гостеприимные, слишком мягкие. Когда видим кого-то, то забываем свой язык. Это и наша вина тоже. У турок такого нет, у корейцев такого нет.

Вообще мы с вами тоже должны говорить на узбекском языке. Я из уважения к вам (интервьюер Кирилл Альтман – прим. ред.) пошел на это. Я лет 5-6 не говорил на русском. Это мое первое интервью. Я закрываю многие гештальты. Многие думают, что я не могу изъясняться по-русски. Я могу по-булгаковски, по-чеховски разговаривать. Пускай они успокоятся, у меня прекрасный русский язык. И у меня нет русофобии, у меня нормальное отношение. Но они показали, что они мыслят по-другому", - сказал Шерзодхон Кудратходжа.

Тот, кто живет в Узбекистане, должен уважать узбекский язык. Это касается и наших узбеков тоже, им тоже надо менять суждение. Надо знать язык, где ты живешь. Это уважение", - заключил Шерзодхон Кудратходжа.