В Бишкеке задержаны двое граждан, бросавших камни в милиционеров. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 13 февраля примерно в 16:45 часов дня во время несения службы участковым уполномоченным милиции на пересечении улиц Павлова и Рыскулова были замечены трое мужчин, которые грубо нарушали общественный порядок и нормы общепринятого поведения, распивали спиртные напитки, на законные требования сотрудника милиции не реагировали. Более того, стали бросать в сторону милиционера камни, о чём было доложено рапортом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР.

Были задержаны граждане Т.Р., 1995 года рождения и Ы.Б., 1998 года рождения, которые были водворены в ИВС.

"Столичная милиция призывает вас отнестись с уважением к работе сотрудников милиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. В случае неподчинения законным требованием милиционеров, уполномоченным органом будет дана юридическая оценка неправомерным действиям в рамках закона", - говорится в сообщении ведомства.