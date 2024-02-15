Россотрудничество приостанавливает контакты с Шерзодхоном Кудратходжа

Глава агентства Евгений Примаков сообщил, что такое решение приняли в связи с русофобскими высказываниями главы этой организации Шерзодхона Кудратходжаева

Россотрудничество временно прекращает любое взаимодействие с Национальной медиаассоциацией Узбекистана и Общественным советом министерства дошкольного образования республики в связи с русофобскими высказываниями главы этих организаций Шерзода Кудратходжаева. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Ранее Кудратходжаев, в частности, оскорбительно высказался о людях, живущих в Узбекистане без знания государственного языка.

"В связи с публичными оскорбительными русофобскими высказываниями председателя Национальной медиааассоциации Узбекистана и главы Общественного совета министерства дошкольного образования республики Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество, в соответствии с существующими внутренними протоколами, исключает любое с ним общение и контакты, а также и с возглавляемыми им структурами, до момента, пока от господина Кудратходжаева не последует исчерпывающих и достоверных извинений", - написал он в Telegram-канале.

В то же время глава Россотрудничества обратил внимание, что русофобские мнения Кудратходжаева не находят широкого отклика в республике. "Опираясь на работу культурного центра в Ташкенте, Русского дома, на многочисленные программы культурного, образовательного и научного обмена, на популярность русского языка, искусства, притягательность для жителей Узбекистана российского высшего образования, мы обоснованно полагаем, что русофобские мнения господина Кудратходжаева непопулярны в Узбекистане", - отметил Примаков.

В этом контексте он выразил уверенность, что ответственные представители Ташкента смогут "дезавуировать эти отвратительные заявления", основываясь на реально существующей дружбе, симпатии, союзничестве между Россией и Узбекистаном, а также между народами двух стран.

"Уверен, что сотни и тысячи молодых людей, желающих получить образование в России, растущий торговый оборот между нашими странами, туризм, ценности дружбы, взаимопомощи, объединяющая нас историческая память о Великой Отечественной войне, восстановлении Ташкента после землетрясения, все это и многое другое каждую минуту подтверждает, что русофоб Кудратходжаев - простой отщепенец, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители, - продолжил Примаков. - Уверен, что господин Кудратходжаев не будет в обиде, если не только он сам, но и его близкие не смогут получить возможность учиться в России, вести с ней выгодно бизнес, участвовать в стажировках и так далее, или даже просто посещать так яростно нелюбимую им страну".

Источник: ВЭС24