В Кыргызстане отменили концерт Веры Брежневой

Концерт певицы украинского происхождения Веры Брежневой отменили в Бишкеке по техническим причинам. Об этом сообщил ТАСС представитель администрации Дворца спорта, где должен был состояться концерт исполнительницы.

"Концерт Брежневой отменен по техническим причинам. Желающие вернуть деньги могут написать заявление или обменять билеты на Брежневу на билеты на группу "Рефлекс", выступление которой должно состояться 2 марта", - сказал представитель администрации.

Брежнева в сторис своего аккаунта в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) подтвердила отмену концерта. "По независящим от меня причинам [отменен концерт]", - написала она.

Концерт Брежневой должен был состояться во Дворце спорта в Бишкеке 18 февраля.