Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет конфисковывать имущество у людей, осужденных по статье о распространении "фейков" о российской армии, передает СМИ.

Закон вносит поправки в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ. Она содержит список преступлений, из-за которых могут "безвозмездно изъять и обратить в собственность государства" имущество осужденных.

31 января госдума единогласно приняла законопроект о конфискации имущества за "фейки" о Вооруженных силах Российской Федерации.

Напомним, законопроект о конфискации имущества за "фейки"о российской армии в Госдуму внесли 22 января.

Поправки к закону позволяют забирать почетное, воинское, специальное звание и государственные награды у осужденных по этим уголовным статьям, а также конфисковать "деньги, ценности и иное имущество", если преступления по этим статьям были совершены "из корыстных побуждений или по найму".

Цитата из пояснительной записки к документу:

"Законопроектом устанавливается повышенная уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, когда они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

24 января в первом чтении 395 депутатов поддержали законопроект, трое проголосовали против: Сардана Авксентьева ("Новые люди"), Ксения Горячева ("Новые люди"), Сергей Шаргунов (КПРФ).

Они живут безбедно, позволяют себе публично лить грязь на нашу страну. Находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться, - прокомментировал принятие поправок председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Известный журналист Александр Невзоров, признанный в РФ иноагентом, заявил, что признанный закон означает, что отбирать у россиян теперь можно все - за все, что угодно.

Отнимать будут "деньги, ценности или иное имущество, "используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности России". Изначально закон был направлен против врагов России - покинувших страну иноагентов, - написал Невзоров в своем Telegram-канале.