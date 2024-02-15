Что может потребовать Россия на мирных переговорах с Украиной

Рассуждения носят гипотетический характер, поскольку возможность переговорного процесса между двумя сторонами конфликта - Россией и Украиной (США) – пока вряд ли кристаллизировалась в полной мере, хотя кое-какие сигналы уже видны, пишет ВЭС24.

Такие разные сигналы

Для начала о сигналах. Они носят двоякий характер. С одной стороны, о возможности переговоров говорят на Западе – пока, правда, только эксперты и политики второго эшелона. С другой – прокатившееся русской тройкой по миру интервью Путина Карлсону красноречиво намекает, что Россия тоже ничего против переговоров не имеет, хотя и со многими оговорками. Сигналы эти радикально отличаются в содержательной части, поэтому до сближения им очень далеко. Рассмотрим их корневые отличия.

Западные спикеры – не все, но многие – с восхитительной наивностью говорят о переговорах с Россией как о некоей передышке для Украины. Забавно, но заигравшись в санкции и изоляции, указанные спикеры всерьез решили, что они настолько изолировались от России, что их там не видят (не видно их примерно так же, как и рыбок-гуппи в аквариуме), не слышат и не анализируют. Конечно, западники не говорят прямо "давайте в очередной раз обманем Москву" - это было бы чересчур, - но имплицитно в их речах эта идея заложена. Словом, Кремль подводят к очередным "минским соглашениям", бессмысленным и беспощадным.

Допускаем, что в элитах Запада есть и серьезные игроки, понимающие, что переговариваться придется всерьез, и очередные наперстки с Кремлем не прокатят. Мы это допускаем, но исходим все же из того, что говорящие головы процесса – от Байдена до, прости господи, Шольца – продолжают что-то плести о невозможности победы России. Подобная риторика, как вы понимаете, не способствует разговору по душам. Впрочем, какой-никакой сдвиг в сером веществе лидеров западного блока все же произошел, ранее они говорили о стратегическом поражении, которое должна потерпеть Москва.

Теперь к позиции России, которая в целом достаточно прозрачно была представлена Путиным. Российский президент ясно высказался, что за годы совместной работы с Западом он прекрасно понял, какова цена слов тамошних переговорщиков, намекая на то, что цена эта невелика и передал привет Олланду и Меркель. Впрочем, и до этих персонажей Россия неоднократно попадалась на легковерии. В сущности, вся непростая современная конфигурация на западных рубежах РФ – следствие легковерия Горбачева, а потом Ельцина. И, кстати, Путина тоже, в чем он – все-таки масштаб личности обязывает – сам и признается.

Однако времена "минских соглашений" и устных договоренностей по нерасширению НАТО на Восток, судя по всему, остались в прошлом. И это в очередной раз актуализирует вопрос гарантий. Если западники в грош не ставят ни свои слова, ни свои подписи на официальных бумагах, то каким образом Путин будет требовать у них выполнения договоренностей? На этот вопрос у нас пока нет ответа, но, думается, что какие-то варианты возможны.

Россия требует

Теперь к списку российских требований к Украине (оговоримся, что название бывшей советской республики в качестве субъекта переговорного процесса мы используем исключительно формально – понятно, что ключевые договоренности будут (если будут) заключаться Москвой отнюдь не с Киевом). Список этот, как нам представляется, достаточно обширен. Кремлевские спикеры уже неоднократно заявляли, что "времена изменились", давая понять, что так лайтово, как в Стамбуле уже не будет; дескать, сами виноваты, надо было раньше думать. Итак, что может выкатить Россия своим визави по переговорам:

- Очевидно, что Россия будет настаивать на тех позициях, с которых началась СВО. Денацификации, включая суды по криминальным и военным преступлениям в отношении так называемых националистических объединений ("Правый сектор" и др.), а также "националистических батальонов" ("Азов", "Айдар", "Торнадо" и др.), ВСУ, СБУ и ГУР МОУ за период с 2004 года по настоящее время. Россия также инициирует международный процесс над военными преступниками - носителями идеологии бандеризма, прямыми наследниками осужденного Нюрнбергским трибуналом фашизма;

- Почему именно с 2004 года? Здесь мы подходим ко второму пункту российский требований (мы, конечно, не знаем, в какой они будут последовательности на гипотетических переговорах, поэтому расставляем произвольно). Россия потребует осудить государственный переворот на Украине, совершенный при помощи США и ЕС, разрушивший украинскую государственность и приведший к образованию Украины – "АнтиРоссии" в 2004 ("третий тур") и в 2013-2014 годах. Почему мы думаем, что такой пункт возможен? Потому что Путин ясно изложил свой взгляд на причины украинского конфликта: его истоки в двух указанных госпереворотах. Из них же следует вся последующая фашизация Украины;

- Еще один важнейший (пожалуй, самый важный) пункт потенциальных российских требований к Украине и ее покровителям - признание законности процедуры и результатов референдумов на территории Крыма, Донбасса и иных бывших территорий Украины соответствующими Уставу ООН. Напомним, речь идет помимо указанных регионов также о Запорожской и Херсонской областях;

- Теперь ближе к означенным украинским покровителям. Мы полагаем, что Россия потребует у них пересмотра всех санкционных ограничений, наложенных на нее за последние несколько лет, начиная с крушения МН17. К слову, расследование причин катастрофы – тоже один из пунктов российских требований. По крайней мере, мы так полагаем;

- Полагаем также, что Россия потребует у западных партнеров, прежде всего США, либо возврата к стратегическим соглашениям типа ПРО, либо формирования новых, но отвечающих интересам всех крупных мировых игроков;

- Далее, что называется, по мелочи – возврат российских спортсменов на международные первенства под российскими флагами, снятие прочих, унижающих человеческое достоинство, ограничений с россиян, с которым они столкнулись на разного рода площадках.

Повторимся, это примерный набросок тех требований, которые выдвинет Россия на переговорах, которые, конечно, рано или поздно состоятся. На меньшее Москва не пойдет (ее просто не поймут в самой России), на большее пойти может, но это будет зависеть от здравомыслия (точнее, безумия) противной стороны. Если она вновь решит "просто повоевать", как завещал ей Борис Джонсон, то список российских требований будет расширяться, а, собственно, Украина сокращаться.