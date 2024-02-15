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Сайфутдин Азизов: Летный опыт в Афганистане помог спасать жизни в Баткене

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- Светлана Лаптева
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Летчик-методист вертолетной эскадрильи войсковой части 23565 Сил Воздушной обороны Вооруженных Сил КР Сайфутдин Азизов мог оказаться в списке погибших членов экипажей из 333-ти подбитых войсковых вертолетов, которые потеряла советская авиация во время войны в Афганистане. Он дважды со своей эскадрильей отслужил "за речкой", как говорят ветераны. Был ранен и в его МИ-8 после вылетов не раз находили пробоины.

Он выжил, но потом был Баткен: первый, второй, а затем Сузак и снова Баткен. Все это время он в строю, был начальником летного училища потом возглавил управление авиации Минобороны. И всегда летает, радуется успешным полетам и росту опыта молодых вертолетчиков. А еще не перестает верить, что в Кыргызстане откроется кафедра авиации в военном институте, появится тренажер-симулятор для вертолетчиков и еще много чего.

Слушая, как Сайфутдин Азизов рассказывает о полетах в горах, как легко говорит о сложных ситуациях при пилотировании, в которых побывал, понимаешь, что может потому он и выжил, чтобы мог передать свой опыт последующим поколениям пилотов.

"Потому что военный, как патрон, должен всегда быть заряженным, готовым, каждый день к любой ситуации. У кого-то судьба выпадает на войну, а кто-то жизнь отдаст учебным полетам. Но в этом и суть, чтобы такие люди всегда были на посту", - говорит Сайфутдин Азизов..

Он рассказывает, что после всех войн, и военных конфликтов, его потрясло единение кыргызстанцев, которые мы все пережили во время пандемии.

"И сейчас, когда наши ребята пострадали в аварии вертолета, люди приходят, спрашивают, чем помочь, сдают кровь. Готовы нам вертолет купить и такое отношение дорогого стоит. Да и сами ребята молодцы, духом не падают, хотят побыстрее вернуться в строй, летать!", - добавил он.

Говоря о 35-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, мы попросили рассказать, нашего героя из чего складывалась его боевая работа, за что он был награжден орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степени, Манаса III степени.

Также вместе мы вспомнили имена его боевых товарищей-вертолетчиков, погибших в Афганистане.


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URL: https://www.vb.kg/435341
Теги:
Кыргызстан, самолеты
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