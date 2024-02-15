Команда врачей Расула Султангазиева спасла женщину от тяжелой болезни

Доктор медицинских наук, известный в Кыргызстане хирург Расул Султангазиев берется за самые сложные операции и уверен, что долг хирурга - бороться за каждого пациента, если есть хоть один шанс спасти его.

"Столько мучений за два года я перенесла из-за кисты поджелудочной железы. Если бы раньше узнала об этом замечательном докторе, то не мучилась бы больше двух лет из-за своей болезни", - сказала мне 45-летняя пациентка Жыргал о хирурге университетской клиники МУК "Аманат", враче высшей категории Расуле Султангазиеве.

По словам пациентки, начались все ее страдания с панкреатита. "Донимали бесконечные боли, после УЗИ мне сказали, что у меня образование - киста поджелудочной железы. Как я поняла из беседы с врачом, ее можно удалить, но операции на поджелудочной железе относятся к операциям высокого уровня сложности, и далеко не все хирурги берутся оперировать на этом органе. И нередко такие хирургические вмешательства заканчиваются неудачно", - рассказала Жыргал.

Несколько раз "скорая" отвозила ее в одну из столичных больниц с сильнейшими болями, но она не соглашалась оперироваться, вспоминая слова врача-узиста. В декабре прошлого года стало совсем невмоготу, Жыргал, по ее словам, была согласна на все, лишь бы только избавиться от нестерпимых болей. Но простудилась в больнице, куда ее доставили, поднялась температура, и анестезиолог наотрез отказалась давать наркоз, пояснив, что она в таком состоянии не выдержит операцию. Тем более, что у пациентки аллергия на все антибиотики и многие другие лекарства.

"Мне расхвалили одну частную клинику, и месяц назад я обратилась туда. Там взялись лапароскопически убрать кисту, но не удалили, а только дренировали ее. На мой вопрос, почему, врачи ответили, что поджелудочную железу трогать нельзя, это жизненно важный орган. Может, просто опыта у них не хватило. И я осталась опять со своей болезнью, пока с работы меня не увезли в реанимацию городской больницы №1, что на улице Фучика. Я попросила перевести меня оттуда в Клиническую больницу управления делами президента и правительства. Там мне и предложили прооперироваться у Расула Абалиевича. Сказали, что он один из тех хирургов, который владеет техникой резекционных операций на поджелудочной железе. Могу только добавить, отлично владеет. В чем я теперь сама убедилась", - говорит Жыргал.

"Больная поступила к нам, в клинику "Аманат" с болями в правом подреберье. Судя по снимкам – прежним и новым, киста увеличилась на два сантиметра и, захватив часть селезенки, приросла к толстому кишечнику, а это грозило перфорацией (образованием отверстия) кишечника. Такая ситуация чаще всего приводит к перитониту, а затем – к сепсису. Киста могла и разорваться, в результате также развивается воспаление брюшины – перитонит. Да и сама по себе растущая киста поджелудочной железы приводит к осложнениям, которые проявляются сдавливанием различных органов: желудка, двенадцатиперстной кишки и других отделов кишечника, почек, мочеточника и других органов. То есть операция была жизненно необходима", - говорит Расул Султангазиев.

Но анестезиологи отговаривали хирурга от нее из-за непереносимости больной очень многих препаратов, у которой даже на физиораствор была реакция. А без лекарств оперировать практически невозможно. Был очень большой риск серьезных осложнений, вплоть до остановки сердца. Но настрой Султангазиева пересилил. На консилиуме все-таки решили оперировать, другого выхода помочь женщине просто не оставалось.

"Я и сам понимал доводы своих коллег, осознавал высокий риск предстоящей операции. Но если мы не вмешаемся, то женщина может погибнуть из-за прогрессирования заболевания. Для хирургов - это самый непростой выбор. На мой взгляд, хирургический опыт приходит даже не тогда, когда ты можешь самостоятельно и удачно прооперировать больного, а тогда, когда ты способен принять решение. Ты сам должен оценить, сможешь ли ты это сделать, а потом уже идти и сражаться за жизнь. И при этом ты всегда должен думать о пациенте – так нас учили наши учителя", - говорит Расул Абалиевич, для которого хирургия вот уже тридцать лет - не просто работа, а, без преувеличения, смысл всей его жизни. Бывает, что он не выходит из операционной и по десять и более часов, делая все возможное, чтобы вытянуть человека с того света. И если есть хоть малейшая возможность помочь пациенту, то он ее не упустит, здраво оценив все сложности и риски.

Но, как постоянно говорит хирург, решившись на рискованную и тяжелую операцию, он всегда полагается не только на свои силы и опыт, а еще на свою команду. "В операционной очень важна командная работа, работа анестезиолога, ассистента, который, как говорится, с одного взгляда, понимает, что в данный момент мне необходимо подать, а это придает уверенности и к тому же это - колоссальная экономия времени и снижение риска. А команда в операционной у нас сплоченная, чем я горжусь", - говорит Расул Абалиевич.

Может быть, поэтому к нему едут оперироваться больные со всей страны и даже приезжают из соседних.

Как рассказали члены его команды, они нередко выматываются физически, но никогда не устают эмоционально от своей работы. И всегда идут в операционную в хорошем настроении. Есть профессиональный интерес и здоровое желание помочь человеку. А тон, конечно, задает командир.

Вот с таким настроением и стремлением помочь команда во главе с Султангазиевым начала оперировать Жыргал, которая, по ее словам, сильно переживала из-за того, что Расул Абалиевич откажется от операции.

"Операция длилась несколько часов. Мы резецировали часть поджелудочной железы вместе с кистой и участок толстого кишечника, который оставлять в таком виде было нельзя по жизненным показаниям, - пояснил Расул Абалиевич. – Все закончилось благополучно. Это один из таких случаев, когда все сработало как нужно. Хорошая командная работа, на высоте были анестезиологи. Конечно, мы все тщательно подготовились к операции, осознавая, что идем на риск.

После операции прошло несколько дней, Жыргал, конечно, еще не совсем окрепла после нее. "Но чувствую себя хорошо, набираюсь сил и готовлюсь к выписке домой, - радостно сказала мне женщина. – И очень благодарна хирургам и медсестрам хирургического отделения клиники "Аманат".

"Расул Абалиевич действительно – наш локомотив. И самое главное – в клинике есть команда, есть коллектив профессионалов. В перспективе планируем заняться трансплантологией. Для этого есть все возможности. Университетская клиника МУК "Аманат" имеет особый престижный статус. Мы являемся мощной клинической базой. Учебный процесс неразрывно связан с научными исследованиями, разработкой и внедрением новых медицинских технологий. И одновременно в клинике оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, которая базируется на самых современных достижениях медицины с использованием оборудования последнего поколения", - сказал в интервью vb.kg директор клиники "Аманат", также очень известный в Кыргызстане хирург Расул Керимбаев.

По его словам, во всем мире система медицинского образования базируется на модели университетских клиник. Они стали создаваться и в нашей стране. "Клиника "Аманат" - многопрофильная и пока еще относительно молодая, ей чуть больше года, но за это время мы показали очень хорошие результаты. Она предоставляет возможность обучения и практики для будущих медиков - а у нас обучаются студенты из разных стран, наши сотрудники проводят научные исследования, занимаются академической работой, оказывают полный комплекс общих и узкоспециализированных медицинских услуг населению. Лечение может проводиться как в амбулаторных условиях, так и с пребыванием в стационарном отделении", - добавил Расул Толонович.