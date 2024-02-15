Саммит Vibrant Gujarat ознаменовал новую эру мировых деловых возможностей

В юбилейном - десятом саммите Vibrant Gujarat 2024 (VGGS), прошедшем в индийском штате Гуджарат и посвященном теме "Ворота в будущее" через глобальное партнерство и инновации, приняли участие представители более 28 стран и 14 международных организаций.

Как сообщили vb.kg в посольстве Индии в Кыргызстане, эта деловая встреча привлекла большую группу международных партнеров из Австралии, Бангладеш, Чехии, Египта, Эстонии, Финляндии, Германии, Индонезии, Японии, Кении, Малайзии, Мальты, Марокко, Мозамбика, Непала, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Корея, Руанды, Сингапура, Танзании, Таиланда, ОАЭ, Великобритании, Уругвая, Ганы и Вьетнама. Столь широкий круг участников подчеркнул растущий глобальный авторитет VGGS.

В нем приняли участие также несколько известных организаций, включая Американскую торговую палату в Индии, университет Индия-Чикагский, Индийско-Американскую торговую палату, Индийско-Африканскую торгово-промышленную палату, Международный солнечный альянс, Японскую организацию внешней торговли и Корейское агентство по торговле и инвестициям. Активное участие этих организаций подчеркивает роль VGGS как платформы для содействия международной торговле и инвестициям.

В ходе предыдущих девяти саммитов страны-партнеры и организации внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное сотрудничество в мире. Правительство штата Гуджарат признало решающую роль каждой страны-партнера и организации в укреплении двусторонних отношений и содействии успеху VGGS. Их активное участие сыграло важную роль не только в продвижении саммита на различных платформах, но и в расширении сотрудничества, торговли и инвестиционных возможностей.

Саммит этого года стал величайшим в своей истории, отражая два десятилетия прогрессивной эволюции. Это окончательно подтвердило курс развития Гуджарата, олицетворяя приверженность государства социально-экономическому прогрессу в соответствии с видением премьер-министра Нарендры Моди о самодостаточной и развитой Индии к 2047 году – Viksit Bharat@2047.

За прошедшие годы саммит превратился в платформу для налаживания деловых связей, обмена знаниями и укрепления стратегических партнерств в интересах инклюзивного и устойчивого роста. VGGS 2024 стала эффективной платформой для привлечения инвестиций в такие развивающиеся секторы, как полупроводники, зеленый водород, электронная мобильность, возобновляемые источники энергии и финтех.

Всемирная торговая выставка в Гуджарате 2024 была центральным событием саммита VGGS . Занимая площадь более 200 000 квадратных метров, эта выставка - одна из крупнейших в мире. Выставка была посвящена "TECHADE и прорывным технологиям", уделяя особое внимание сектору услуг Champion, который включает инициативы Digital India, India Stack и новые технологии, такие как Industry 4.0, интеллектуальное производство, AI/ML и приложения в различных секторах услуг.

В рамках саммита было проведено несколько тематических семинаров по таким темам, как продовольственная безопасность, передовые технологии, стартапы и инновации, здравоохранение, наука о жизни и устойчивое развитие.

VGGS в Гуджарате 2024 символизирует новую эру деловых возможностей и стратегического роста не только для Гуджарата, но и для Индии, знаменуя собой важнейшую веху на пути штата и страны к глобальному лидерству в различных секторах.