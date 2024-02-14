Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

Как в КР проходить процедуру добровольной легализации (видео)

170  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане вступил в силу Закон "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц".

Как проходить процедуру добровольной легализации:

- уплатить установленную государственную пошлину;

- если стоимость активов превышает 100 млн сомов, уплатить декларационный платеж в размере 1 млн сомов в республиканский бюджет.

- обратиться к государственному нотариусу (за пределами страны в консульские учреждения, посольства), для получения специальной декларации;

- заполнить установленную форму специальной декларации (бланк);

- заверить специальную декларацию подписью и печатью государственного нотариуса (за пределами страны в консульских учреждениях, посольствах).

Специальная декларация заполняется в единственном экземпляре и остается у декларанта (лица, заполнившего специальную декларацию)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

И ХРАНИТСЯ ТОЛЬКО У ВАС!

Государственные гарантии:

- легализация имеющихся активов без уплаты налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и иных обязательных платежей;

- защита от преследования со стороны государственных органов за прежние нарушения налогового и таможенного законодательства;

- освобождение от уголовной, административной ответственности за нарушения налогового законодательства, ведения незарегистрированной деятельности;

- неприкосновенность добровольно декларируемых активов и лиц, участвующих в процессе добровольной легализации;

- тайна добровольного декларирования активов (лица, прошедшего добровольную легализацию).

Но! Закон не распространяется на лиц, включенных в национальный и международный списки разыскиваемых лиц и санкционные перечни, на лиц, совершивших преступление против личности и частной собственности!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435344
Теги:
декларация, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  