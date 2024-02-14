Как в КР проходить процедуру добровольной легализации (видео)

В Кыргызстане вступил в силу Закон "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц".

Как проходить процедуру добровольной легализации:

- уплатить установленную государственную пошлину;

- если стоимость активов превышает 100 млн сомов, уплатить декларационный платеж в размере 1 млн сомов в республиканский бюджет.

- обратиться к государственному нотариусу (за пределами страны в консульские учреждения, посольства), для получения специальной декларации;

- заполнить установленную форму специальной декларации (бланк);

- заверить специальную декларацию подписью и печатью государственного нотариуса (за пределами страны в консульских учреждениях, посольствах).

Специальная декларация заполняется в единственном экземпляре и остается у декларанта (лица, заполнившего специальную декларацию)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

И ХРАНИТСЯ ТОЛЬКО У ВАС!

Государственные гарантии:

- легализация имеющихся активов без уплаты налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и иных обязательных платежей;

- защита от преследования со стороны государственных органов за прежние нарушения налогового и таможенного законодательства;

- освобождение от уголовной, административной ответственности за нарушения налогового законодательства, ведения незарегистрированной деятельности;

- неприкосновенность добровольно декларируемых активов и лиц, участвующих в процессе добровольной легализации;

- тайна добровольного декларирования активов (лица, прошедшего добровольную легализацию).

Но! Закон не распространяется на лиц, включенных в национальный и международный списки разыскиваемых лиц и санкционные перечни, на лиц, совершивших преступление против личности и частной собственности!