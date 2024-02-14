Как в КР проходить процедуру добровольной легализации (видео)

В Кыргызстане вступил в силу Закон "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц".
Как проходить процедуру добровольной легализации:
- уплатить установленную государственную пошлину;
- если стоимость активов превышает 100 млн сомов, уплатить декларационный платеж в размере 1 млн сомов в республиканский бюджет.
- обратиться к государственному нотариусу (за пределами страны в консульские учреждения, посольства), для получения специальной декларации;
- заполнить установленную форму специальной декларации (бланк);
- заверить специальную декларацию подписью и печатью государственного нотариуса (за пределами страны в консульских учреждениях, посольствах).
Специальная декларация заполняется в единственном экземпляре и остается у декларанта (лица, заполнившего специальную декларацию)
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
И ХРАНИТСЯ ТОЛЬКО У ВАС!
Государственные гарантии:
- легализация имеющихся активов без уплаты налоговых и таможенных платежей, взносов по социальному страхованию и иных обязательных платежей;
- защита от преследования со стороны государственных органов за прежние нарушения налогового и таможенного законодательства;
- освобождение от уголовной, административной ответственности за нарушения налогового законодательства, ведения незарегистрированной деятельности;
- неприкосновенность добровольно декларируемых активов и лиц, участвующих в процессе добровольной легализации;
- тайна добровольного декларирования активов (лица, прошедшего добровольную легализацию).
Но! Закон не распространяется на лиц, включенных в национальный и международный списки разыскиваемых лиц и санкционные перечни, на лиц, совершивших преступление против личности и частной собственности!