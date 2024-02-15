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Мама отдала лекарство дочери чужому ребенку. А сейчас помощь нужна им самим

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- Надежда Хохлова
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Вчера Маша Харичева выпила первую капсулу из последнего блистера "Завески". Осталось восемь – на восемь дней жизни. Что будет потом, мама девочки представить боится – если лекарства не пить всего неделю, болезнь вернется, а лечение перестанет действовать! Объявляем самый срочный сбор – за пять дней нужно найти 128 тысяч сомов, и еще три дня останутся на доставку "Завески" из Турции.

Маша осталась без лекарства, потому, что ее мама пожалела другого ребенка с таким же диагнозом – болезнью Гоше 1 типа - и отдала ему медикаменты дочери.

- Его мама меня умоляла дать взаймы 21 капсулу, говорила, что проблемы с поставкой из-за новогодних праздников. Обещала вернуть, как только купит лекарство. Я знала, что лечение прекращать нельзя, иначе ребенок сразу затяжелеет. А ему всего шесть лет… Прикинула, что у нас есть еще почти полная пачка в запасе, поэтому поделилась. А теперь вот бегаю за ними уже второй месяц, на звонки мне не отвечают, сообщения игнорируют. Но я и сейчас так же поступила бы – просто новый сбор объявила бы раньше, - объясняет Наталья, стараясь не расплакаться перед камерой.

Каждый новый сбор женщина начинает с надеждой, что он станет последним. Она сделала все, чтобы дорогостоящее лекарство для Маши и других детей с болезнью Гоше приобретало государство. Два года понадобилось, чтобы пройти все этапы, осталось дело за малым – просто закупить препарат. Но как говорят Наталье Харичевой в Минздраве, пока деньги не поступили на счет ведомства, когда это произойдет – неизвестно.

Маша ждать не может – синдром отмены препарата приведет к фатальным последствиям! Показатели крови "рухнут", внутренние органы снова начнут увеличиваться как на дрожжах от лизосомных накоплений. Но самое страшное – быстро наступит резистентность к действующему веществу - миглустату. Другого лекарства для лечения болезни Гоше первого типа не существует.

Поэтому вот уже в восьмой раз Наталья с мольбой обращается к людям – помогите купить лекарство, которое нужно Маше, чтобы просто жить! Капсула на один день стоит почти две тысячи сомов! Упаковка препарата – 152 000 сомов, ее хватает на 84 дня. Пока есть медикаменты, есть и Маша – живая, радостная, подвижная.

- А хотите посмотреть, как я учусь? – Маша деловито лезет в мамину сумку и достает дневник. – Вот тут у меня пятерки и иногда четверки! Почти не пропускаю школу, не болею, уже во второй класс хожу!

…Да, Мария Харичева не лежала в больнице уже два года. И только потому, что все это время тысячи людей сбрасываются на ее жизнь. За это время куплено восемь пачек "Завески" на более, чем тринадцать тысяч долларов!

Сейчас нужно купить девятую – очень-очень срочно! Иначе Маша вновь вернется в состояние, когда не будет сил даже с кровати подняться. Но только уже навсегда.

Из 152 тысяч сомов мама собрала только 24 тысячи. Нужно еще 128 тысяч сомов! Пополнить "копилку жизни" Маши Харичевой можно несколькими способами:

Оптима банк виза:

41 69 58 53 48 13 67 39

(Natalia Kharicheva мама)

Элсом kicb:

+996 703 291 081

(Natalia Kharicheva мама)

MBank:

+996 703 291 081

(Харичева Наталья Сергеевна мама)

Можно отправлять с России с карты Сбербанка онлайн.

О!Деньги:

+996 703 291 081

(Наталья Харичева мама)

Balance.kg: +996 770 291 081

(Наталья Харичева мама)


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URL: https://www.vb.kg/435345
Теги:
лекарства, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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