Президент обратился к кыргызстанцам в годовщину вывода войск из Афганистана

Президент Садыр Жапаров сегодня, 15 февраля, направил обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Дорогие соотечественники и ветераны афганской войны! Товарищи солдаты, сержанты, офицеры и генералы!

В этот день в 1989 году ограниченный военный контингент Советской Армии был выведен из Афганистана, и именно 15 февраля считается окончанием афганской войны, длившейся почти 10 лет.

С того времени прошло уже ровно 35 лет, и все эти годы мы продолжаем чтить память наших соотечественников, павших при выполнении интернационального долга, отдаем дань уважения мужеству наших солдат и офицеров, чествуем ветеранов боевых действий.

Из более чем 7 тысяч солдат, принимавших участие в кровопролитной афганской войне, около 300 были убиты, 1500 ранены, 4 пропали без вести. Мы разделяем горечь и скорбь каждого родителя, потерявшего своего дорогого сына, и никогда не забудем и не имеем права забывать славных потомков Манаса Великодушного, геройски погибших в кровопролитной войне! Их бессмертный подвиг вечно останется в сердцах каждого кыргызстанца!

В то же время мы с гордостью говорим о том, что 247 кыргызских воинов за проявленную отвагу во время выполнения интернационального долга в Афганистане были награждены высшими государственными наградами Советского Союза.

Особо подчеркиваю, что и сегодня ветераны афганской войны находятся в первых рядах наших отважных бойцов, готовых отдать свою жизнь за Родину и родной народ. Мы все прекрасно знаем, как они стояли на передовой во время вторжения террористов на Баткенском и Чон-Алайском направлениях в 1999 – 2000 годах, а также в других сложных для нашей страны ситуациях. Без сомнения, их храбрость и героизм будут вдохновлять и формировать патриотический дух подрастающего поколения.

Уважаемые ветераны афганской войны!

Вам суждено было пройти не только суровые военные испытания, но и принять участие в созидательном труде во имя процветания и развития нашей Родины – Кыргызстана. Мы окажем всемерную поддержку нашим отважным героям, всегда готовым защищать рубежи Отечества. Забота и уважение в отношении вас со стороны государства будут продолжены и в дальнейшем.

До сих пор перед вашими глазами стоит день вывода ограниченного воинского контингента Советской Армии из Афганистана. Тот день для вас особенный и я искренне поздравляю вас с сегодняшним праздником и выражаю слова благодарности вашим семьям, которые всегда поддерживали вас.

Желаю вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного счастья.

Пусть на нашей земле всегда будет мир и благополучие!", - говорится в обращении президента.