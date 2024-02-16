Языковые патрули в Кыргызстане. Что дальше?

Не так давно в кыргызском сегменте интернета "взорвалось" видео, на котором был запечатлён рейд так называемых "языковых патрулей". И видео это снято не в какой-нибудь глубинке, а в самой столице – Бишкеке, где всегда на равных звучали русская и кыргызская речь.

Теперь практика "языковых патрулей" - провоцирование конфликтов на языковой почве, чтобы "сделать контент" в интернете, - добралась и до Кыргызстана.

Ситуация в магазине до боли знакома. Парень азиатской внешности требует от русской девушки, чтобы та его обслужила на кыргызском языке. Девушка уходит, чтобы не нарываться на конфликт. Он же преследует ее и снимал всё это дело на камеру. Снимает и говорит с явным посылом: дескать, посмотрите, живут в Кыргызстане, а государственного языка не знают.

Джигиту и автору этого скандального ролика напомним: "Ай, балам, сен уяттын жок, экен?". Я подозреваю, что если бы в магазине, где случился инцидент, работали только джигиты – подобного не произошло бы.

В ноябре 2022 года прогремел ролик, на котором скандал устроили кассиру, плохо говорившему по-кыргызски. Конфликтной "покупательницей" оказалась не кто иная, как Бурул Усманалиева, известная в бишкекской либеральной тусовке прозападная активистка, которая год проучилась в США. Она известна также как противница России и сторонница киевского режима.

Язык Киев довел

В 2017 году на Украине были приняты законы, ограничивающие использование русского языка в публичной сфере. Через год – в 2018 году - на Украине впервые заговорили о "языковых патрулях", которые появились в Днепропетровске. Это были молодые люди в камуфляжной форме, которые ратовали за неиспользование русского языка в обыденной жизни и даже пытались штрафовать прохожих за "неправильную" речь.

Среди инициаторов проекта - экстремистское движение "Правый сектор", одна из движущих сил "майдана", и его представитель в парламенте Андрей Денисенко. "Патрули" стали появляться в Днепропетровске, Киеве, Николаеве и других городах. После скандала, вызванного незаконными штрафами патрулей, Денисенко пытался отмежеваться от них, но был изобличен собственными соратниками.

В 2014 году помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд призналась, что США "помогли" Украине на 5 млрд долларов. Одним из адресатов этой помощи и до, и после 2014 года был "Правый сектор" и его военные формирования "Азов" и "Айдар".

Возможно, не без американской поддержки такие "патрули" появились в Казахстане. В 2021 году в стране прошла серия акций "языковой патруль". Напомним, блогер и автор Yutube – канала "ТИЛ МАЙДАН" Куат Ахметов со сторонниками приходил в различные заведения с требованием, чтобы его обслужили на казахском языке. Он провоцировал конфликты, старался вызвать персонал на резкие отповеди, и делал своих жертв объектами сетевой травли, обвиняя их самих в "национализме".

У проекта сильный "украинский" акцент. Сам же видеоканал Ахметова, судя по геолокации, был создан на территории Украины. И именно в Киев уехал Ахметов, как только в Казахстане против него возбудили уголовное дело. Думается, что все эти националисты - лишь пешки в "Большой игре".

Цель оправдывает средства

Патрули – не язык, а политика. Рост кыргызского населения определяется не травлей продавцов и кассиров, а демографией.

Теперь давайте перенесём эту ситуацию на Кыргызстан. Страну, которая несколько лет активно развивает сотрудничество с Россией. Тем же западным странам это сотрудничество ой как не нравится. Иначе бы они не посещали вереницей Кыргызстан в прошлом году, пытаясь склонить кыргызские власти к соблюдению антироссийских санкций.

Собственно, явление "языковых патрулей" выглядит весьма неприятно. Со временем кыргызский язык, в силу естественных причин, станет доминирующим в стране. Однако если совсем перестать говорить на русском – это грозит невозможностью устроиться на высокооплачиваемую работу в России. Это же грозит тем, что суммы переводов в Кыргызстан станут сильно ниже. Это же должны понимать все?

Полина Беккер