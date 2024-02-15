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Начальник подразделения УВД Ошской области вымогал у иностранца 2 млн сомов

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Начальник подразделения УВД Ошской области вымогал 2 млн сомов у иностранца. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в правоохранительных органах, а также защиты иностранной инвестиции, установлен факт преступного сговора руководителя подразделения УВД Ошской области с гражданкой Кыргызской Республики.

Так, в конце декабря 2023 года гражданин США Н.Б. при содействии С.З. и П.М. обратились к начальнику отделения отдела уголовного розыска УВД Ошской области К.И.А. с просьбой о принятии мер в отношении гражданки КР М.Н.М. по факту угрозы и шантажа с её стороны за якобы имевшем место изнасиловании.

Однако, сотрудник милиции К.И.А. вместо пресечения преступного посягательства и принятия установленных законом мер в отношении М.Н.И., вступил с последней в преступный сговор и организовал через неё незаконное требование финансовых средств в размере 2 млн сомов путем шантажа у гражданина США Н.Б.

В целях установления истины Н.Братчер был вынужден обратиться в УВД города Ош для принятия мер в отношении М.Н.М., которая в рамках возбужденного уголовного дела была задержана с поличным при получении денежных средств.

Расследованием установлено, что для получения денежных средств гражданка М.Н.М. была доставлена сотрудником милиции К.И.А. на своей личной автомашине, который при задержании вышеуказанной гражданки скрылся с места преступления.

Данное уголовное дело было передано на расследование в Следственное управление ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области, где по результатам комплекса оперативно-следственных мероприятий, 13 февраля 2024 года начальник отделения УВД Ошской области К.И.А. был задержан по подозрению в совершении вымогательства и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/435349
Теги:
вымогательство, задержание, Ошская область, США, ГКНБ, УВД
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