"Комбат, не терявший бойцов" обратился к воинам-афганцам из Кыргызстана

Сергей Николаевич Гущин, наш земляк из Сокулука, один из последних, кому за войну в Афганистане было присвоено звание Героя Советского Союза. Он пользовался авторитетом у подчиненных, солдаты и офицеры ему безоговорочно доверяли. В батальоне Гущина не было ни одной боевой потери, несмотря на то, что это подразделение было рейдовым и постоянно выполняло боевые задачи. Его так и называли "комбат, не терявший бойцов".

Президент КР Садыр Жапаров 15 февраля 2023 года, говоря о мужестве наших земляков в Афганистане, напомнил, что в Киргизской ССР ва "афганца" получили звезду Героя Советского Союза - Юрий Исламов и Сергей Гущин. Оба показали беспримерное мужество. Юрий Исламов подорвал себя гранатой, когда в бою оказался окруженным душманами. Родом он из Джалал-Абадской области и его отец работал в лесничестве в Арсламбобе. Его родители уже умерли. Школа в которой он учился была названа его именем.

Герой Советского Союза Сергей Николаевич Гущин проживает в Москве, где в ознаменование его заслуг по сохранению личного состава и за дерзость командирских решений в Музее героев города Москвы ему посвящен целый раздел. В настоящее время Сергей Николаевич является одним из руководителей Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени Генерала Кочешкова Е.Н., а также является членом правления клуба Героев Москвы и Московской области.

В честь знаменательной даты Герой Советского Союза Сергей Николаевич Гущин обратился к землякам и однополчанам в Кыргызстане по случаю 35-ой годовщины вывода контингента Советских войск из Афганистана.

"Уважаемые земляки, ветераны афганской войны, боевые друзья!

15-го февраля 1989 года завершился вывод войск из Республики Афганистан. Прошло 35 лет. Для личного состава батальона, которым я командовал это особая дата, так как мы непосредственно принимали участие в выводе. С середины января 1989 мы выполняли боевые задачи 371-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии по выводу частей и подразделений Шинданд, Герент и Кушку, а 14-15 февраля выходили сами. К концу 15 февраля батальон собрался полностью.

Мы помним те дни. Мы помним как торжественно нас встречали на родине. Мы помним даже ту промозглую погоду, что была нетипична для тех мест.

Боевые друзья, вам и вашим близким - я желаю здоровья, благополучия и чистого неба над головой.

Всех поздравляю с 35-ой годовщиной вывода!

Всем семьям благополучия и чистого неба над головой!

Вечная память тем кто погиб, но был верен присяге!

Вечная память ветеранам, кто не дожил до сегодняшнего дня!

Мы всегда должны помнить мужество и стойкость, выдержку и отвагу всех, кто участвовал в боевых действиях в Афганистане.

И мы должны всю эту память передать молодым! Сегодня это наша боевая задача!

Командир 2-го батальона 371 гвардейского мотострелкового полка, 5-ой гвардейской мотострелковой дивизии города Шинданд. Герой Советского Союза в Афганистане, капитан, теперь полковник Сергей Николаевич Гущин".

Справочно: Командир 2-го батальона 371 гвардейского мотострелкового полка, 5-ой гвардейской мотострелковой дивизии Сергей Гущин в Вооруженных Силах СССР с августа 1977 года.

В составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан находился с мая 1987 года по февраль 1989 год. За период с мая 1988 года принимал участие в 6 боевых операциях в провинциях Герат, Гильменд, Кандагар, Фарах, где проявил себя смелым, решительным и мужественным командиром, показывая образец выполнения служебного и интернационального долга.

С 5 по 14 августа 1988г года участвовал в боевой операции в провинции Герат. 10 августа во время блокирования зеленой зоны на позиции батальона вышла группа мятежников с целью прорыва через блок. Возглавив бронегруппу, уверенно вывел ее во фланг противника и мощным огнем из вооружения БМП уничтожил его. Лично уничтожил из вооружения БМП 6 мятежников и расчет ДШК.

С 20 октября по I ноября 1988 года участвовал в боевых операциях в провинции Гильменд. 21 октября при постановке подразделения батальона на блок в районе кишлака Каджаки - Суфла грамотно и умело организовал систему подавления огневых средств мятежников, уничтожив при этом пусковую установку ракетных снарядов. Своими смелыми и решительными действиями обеспечил занятие господствующих высот подразделениями полка. Особенно отличился 28 октября при блокировании зеленой зоны кишлака. В бою с мятежниками действовал самоотверженно, уверенно владел обстановкой на поле боя. Возглавив мотострелковую роту, внезапным броском в обход противника уничтожил минометную батарею, лично уничтожив при этом группу мятежников и 2 минометных расчета. Взрывом вблизи разорвавшегося реактивного снаряда был тяжело контужен, но поле боя не оставил, продолжал управлять подразделениями батальона. Своим личным примером воодушевил личный состав батальона. Поставленная задача была выполнена.

За период пребывания в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан характеризуется, как исключительно исполнительный, высокоподготовленный в профессиональном отношении, инициативный, мужественный, см5елый и отважный командир, активный и принципиальный член КПСС.

5 мая 1988 г. за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Республике Афганистан награжден орденом Красной Звезды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1989 г. присвоено звание Героя Советского Союза.