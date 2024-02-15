Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

Садыр Жапаров первым подал пример исполнения закона о легализации имущества

113  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Садыр Жапаров узаконил свое имущество, которое было зарегистрировано на других людей. Тем самым глава государство подал пример исполнения закона о легализации имущества. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кыргызстанцы!

В прошлом году был принят закон о легализации доходов. Мы приняли этот закон с той целью, чтобы обеспеченные граждане нашей страны не хранили свои капиталы за рубежом, а привозили их в нашу страну, не прятали свои наличные деньги в иностранных банках, а переводили их сюда и размещали в отечественных банках, чтобы эти средства были использованы на благо нашей экономики.

Закон будет действовать до 1 июля.

Затем он теряет свою силу.

Дорогие соотечественники!

Теперь перейду к сути вопроса.

Не секрет, что все мы (не простые граждане, а предприниматели выше среднего бизнеса) оформляли свое имущество на чужое имя. Кроме того, богатейшие граждане нашей страны все ещё хранят свои миллиарды в зарубежных банках.

У нас много таких богатых людей.

Ответ на вопрос, почему они скрывают свое богатство за границей, прост.

До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств, порождали много вопросов.

Сейчас этим законом мы создаем возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало. Данная возможность действительна только до 1 июля. После этого не получится. Поэтому успейте легализовать имущество.

Теперь позвольте мне рассказать о моем имуществе.

В 2005 году в Жогорку Кенеш я пришел народным избранником из бизнес среды. Здание на этом фото (улица Ибраимова, 96, г. Бишкек) мы начали строить в 2005 году и закончили в 2010 году. После апрельской революции мы использовали его как штаб партии "Ата-Журт".

Позже нас преследовали за то, что мы были в оппозиции, и до 2020 года это здание не функционировало в полной мере. Однако, несмотря на это, мы исправно платили налоги на землю и здание.

В 2020 году я использовал его как штаб во время выборов президента. С тех пор он начал работать в полной мере. Конечно, как я уже говорил выше, мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил свое имущество.

Короче говоря, стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки.

Теперь я хочу обратиться к нашим обеспеченным гражданам.

Воспользуйтесь этим законом, зарегистрируйте, легализуйте свою собственность и переведите все деньги, которые вы храните в иностранных банках, в наши банки. На основании этого закона государство гарантирует 100-процентную сохранность вашего капитала.

Пусть ваши средства работают на благо нашей страны. В этом выгода для государства. Другой цели нет. Вопросов к вам не будет.

Отныне мы будем использовать все ресурсы государства для создания идеальных условий для бизнес-среды и иностранных инвесторов", - написал Садыр Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435358
Теги:
закон, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  