Садыр Жапаров первым подал пример исполнения закона о легализации имущества

Президент КР Садыр Жапаров узаконил свое имущество, которое было зарегистрировано на других людей. Тем самым глава государство подал пример исполнения закона о легализации имущества. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кыргызстанцы!

В прошлом году был принят закон о легализации доходов. Мы приняли этот закон с той целью, чтобы обеспеченные граждане нашей страны не хранили свои капиталы за рубежом, а привозили их в нашу страну, не прятали свои наличные деньги в иностранных банках, а переводили их сюда и размещали в отечественных банках, чтобы эти средства были использованы на благо нашей экономики.

Закон будет действовать до 1 июля.

Затем он теряет свою силу.

Дорогие соотечественники!

Теперь перейду к сути вопроса.

Не секрет, что все мы (не простые граждане, а предприниматели выше среднего бизнеса) оформляли свое имущество на чужое имя. Кроме того, богатейшие граждане нашей страны все ещё хранят свои миллиарды в зарубежных банках.

У нас много таких богатых людей.

Ответ на вопрос, почему они скрывают свое богатство за границей, прост.

До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств, порождали много вопросов.

Сейчас этим законом мы создаем возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало. Данная возможность действительна только до 1 июля. После этого не получится. Поэтому успейте легализовать имущество.

Теперь позвольте мне рассказать о моем имуществе.

В 2005 году в Жогорку Кенеш я пришел народным избранником из бизнес среды. Здание на этом фото (улица Ибраимова, 96, г. Бишкек) мы начали строить в 2005 году и закончили в 2010 году. После апрельской революции мы использовали его как штаб партии "Ата-Журт".

Позже нас преследовали за то, что мы были в оппозиции, и до 2020 года это здание не функционировало в полной мере. Однако, несмотря на это, мы исправно платили налоги на землю и здание.

В 2020 году я использовал его как штаб во время выборов президента. С тех пор он начал работать в полной мере. Конечно, как я уже говорил выше, мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил свое имущество.

Короче говоря, стоимость моего имущества составляет около 20 миллионов долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки.

Теперь я хочу обратиться к нашим обеспеченным гражданам.

Воспользуйтесь этим законом, зарегистрируйте, легализуйте свою собственность и переведите все деньги, которые вы храните в иностранных банках, в наши банки. На основании этого закона государство гарантирует 100-процентную сохранность вашего капитала.

Пусть ваши средства работают на благо нашей страны. В этом выгода для государства. Другой цели нет. Вопросов к вам не будет.

Отныне мы будем использовать все ресурсы государства для создания идеальных условий для бизнес-среды и иностранных инвесторов", - написал Садыр Жапаров.