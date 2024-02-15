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В Джалал-Абаде почтили память погибших воинов-интернационалистов

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- Светлана Лаптева
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Сегодня, 15 февраля в Джалал-Абаде прошёл митинг, посвященный 35-летней годовщине вывода из Афганистана советских войск.

В парке Победы собрались участники войны в Афганистане, их друзья, общественники, представители администрации города и жители приняли участие в торжественном мероприятии. Митинг начали с минуты молчания. Затем присутствующим участникам напомнили о подвиге воинов-интернационалистов.

После торжественной части наступило время возложения цветов к памятнику воинов, погибших в локальных войнах и конфликтах.

⁣ "Такие мероприятия очень важны, на них мы помним погибших и чтим ветеранов, которые с достоинством исполнив свой долг, вернулись домой", - говорят организаторы мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/435361
Теги:
Афганистан, Джалал-Абадская область, митинг, воины-интернационалисты
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